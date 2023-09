Influencuesja e famshme e TikTok dënohet me burgim të përjetshëm për vrasje të dyfishtë

Ndikuesja e TikTok, Mahek Bukhari dhe nëna e saj janë dënuar me burgim të përjetshëm për vrasje të dyfishtë, pasi u kërcënuan të publikonin pamjet e momenteve të tyre private.

Buhari qau kur dëgjoi dënimin për vrasjen e të dashurit të nënës së saj dhe të dashurit të tij në një ndjekje me makinë që përfundoi në vdekjen e dy burrave. Nëna e saj Ansreen Buhari, 46 vjeç, u shpall gjithashtu fajtore për vrasjet.

Shakib Hussain dhe Mohammad Ijazuddin, të dy 21 vjeç, vdiqën kur Skoda e tyre “fjalë për fjalë u nda në dysh” dhe mori flakë pasi doli nga rruga dhe u përplas me një pemë, ne rruget e Lecesterit ne Britani.

Hussain kishte kërcënuar se do të zbulonte lidhjen e dashurisë që ai dhe Ansreen Bukhari kishin.

Buhari, 24 vjeç, dhe nëna e saj mohuan dy akuza për vrasje, por u dënuan nga një juri.

Gjykata vendosi se ata u larguan qëllimisht nga rruga në një “pritë” pasi Hussain kishte kërcënuar se do të publikonte një film pornografik dhe do të zbulonte marrëdhënien e tij afatgjatë me nënën 46-vjeçare të influencuesit./m.j