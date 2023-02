Kryeministri Edi Rama është shprehur se nëse akuzat ndaj ish ministrit të Rindërtimit, Arben Ahmetaj si lidhje me aferën e inceneratorëve rezultojnë të vërteta, nuk i vjen në ndihmë.

Ai thekson se për këtë arsye ka qenë një nga personat që e ka mbështetur më së shumti Reformën në Drejtësi.

“Kur unë kam filluar luftën për reformën në drejtësi e besoja atë gjë dhe e kam ditur shumë mirë që do të thotë të hapësh rrugën që drejtësia të ketë në dorë armë dhe të godasë majtas dhe djathtas. e kam ditur e kam thënë dhe i qëndroj asaj. Kur numërohen këto raste mua nuk më vjen mirë se në aspektin njerëzor unë me këtë njerëz kam patur marrëdhënie. Por kjo është gjëja që kam kërkuar. Kush shkel aty ku nuk duhet përgjigjet, kjo është gjëja që kam kërkuar unë. Kam thënë gjithmonë se jemi një skuadër, kush gabon se i merr koka erë do i dali për zot vetë pastaj. Ai ka qenë bashkëpunëtori im, kam punuar me të për një periudhë të gjatë. Nëse këto që dalin nëse janë të vërteta më vjen shumë keq, por nuk e ndihmoj dot”, tha Rama.