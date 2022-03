Ish-presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump ka reaguat sërish në lidhje me situatën e krijuar së fundmi në Ukrainë pas pushtimit rus.

Daily Mail bëjnë me dije se ai së fundmi në një bisedë me një mikun e tij ka theksuar se gjatë presidencës në krye të Amerikës, Putin nuk kishte asnjë shans që të sulmonte Ukrainën.

Trump në një bisedë telefonike me golfistin, John Daly, i ka thënë se ishte marrë vesh shumë mirë me Putin kur ishte president dhe se Rusia nuk e sulmoi në atë kohë Ukrainën pasi ai e kërcënoi se do t’i hidhte bombën bërthamore në Moskë.

“Të gjithë sot thonë se ai është një fuqi bërthamore, sikur të kenë frikë prej tij. Ti e di. Ai ishte një miku im dhe unë ja kalova mirë me të. I thashë, Vladimir nëse e bën këtë gjë ne do të godasim Moskën. Dhe ai më besoi sadopak 5%, 10% aq duhet”, është shprehur Trump në bisedën me mikun e tij.

Ndër të tjera Trump deklaron se as presidenti kinez nuk ngatërrohej me të pasi dhe atij i kishte thënë të njëjtën gjë.

“As Xi nuk më shqetësoi. I thashë të njëjtën gjë, se kjo do të jetë e radhës. Ti e di që do të jetë e ardhmja. Tajvani do të jetë i radhës”, theksoi ai.

Trump ka këmbëngulur vazhdimisht se Vladimir Putin nuk do të kishte pushtuar Ukrainën nën mbikëqyrjen e tij.

Ish-presidenti nuk nguroi të kritikonte edhe pasardhesin e tij në Shtëpinë e bardhë duke thënë se Biden kishte frikë nga lideri i Rusisë Vlasimir Putin.

