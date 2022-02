Gjesti i një burri skocez u bë mjaft viral në internet pasi i propozoi të dashurës së tij me një pako tosti. Jim Lardner vizatoi në kapakun e pakos së tostit disa zemra dhe mbishkrimin: A do të martohesh me mua?

Më vonë ai e ndau këtë histori me ndjekësit e tij në Twitter ku zbuloi se e dashura e refuzoi duke mos e pranuar propozimin e tij. Nga ana tjetër, përdoruesit e mediave sociale vlerësuan gjestin romantik, por të dështuar të Jim.

Njëri tha: “Kush tha se romanca ka vdekur?

/a.r