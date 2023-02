Kejvina u eliminua nga “Big Brother VIP Albania”, pasi gjuajti me shuplakë Luizin. Pas daljes nga ky format ajo u zhduk nga rrjetet sociale për një kohë të gjatë.

Disa javë pas, ajo i dërgoi një dron Luizit, e më pas bëri një reagim të gjatë në ‘Instagram’, ku ka kërkuar falje dhe ka treguar se i vetmi person që i donte të mirën asaj ishte pikërisht Luizi. Modelja së fundi ka nisur pushimet e saj në Afrikë. Luizi tashmë pothuajse nga secili quhet “Luan”.

E lidhur me këtë Kejvina ka publikuar një video me një “luan” ku mbi të ka shkruar vetëm shkronjën “L” dhe emojin e “luanit”. Me këtë ajo tregon sërish se Luizi është tashmë favoriti në “BBVA”.

