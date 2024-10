Nga Bajram Peçi

Dhuna verbale e opozitës, e shndërruar prej kohësh në Parlament e dyert e saj në dhunë fizike, në 7 tetor u pa të merrte formën e urrejtjes në ushtrimin e dhunës ndaj pronës publike. Mjeti kryesor për demonstrim ishte benzina, për përdormin e të cilës në formën e bombave Molotov, organizatorët e protestës kishin mobilizuar nga Bathorja dhe Paskuqani disa qindra djemlosha 14-15 vjeçarë, me lidhje klanore e fisnore, siç janë shumica e atyre përkrahëve që i kanë ngelur.

Pemët dhe gjelbërimi dekorativ i “Edi Ramës” në bulevardin “Dëshmorët e kombit”, në selinë e Partisë Socialiste dhe vënd-qendrimet e autobuzave, në flakë. Xhama të thyer gjatë protestës dhe reklamat statike që hijeshojnë qytetin, u thyen. Shtoju këtyre dhe bllokimin e rrugës anës Lanës si dhe pengimin e dy autoambulancave në urgjencë lindje, ishte gjithçka nga ajo që Berisha dhe krerët e opozitës e quajnë kot më kot e pa lidhje, “Mos bindje civile”.

“Pas kësaj zhurme, qeveria do bjerë dhe do vijnë ata të teknikes; Salianjin do ta nxjerrin nga burgu ndërsa Salën do ta lënë të lirë, pasi t’i kërkojnë ndjesë; familjes Malltezi do i kthejnë sekuestrot e pasurisë që bënë me mund e djersë dhe Metës do i mbyllin çështjet CEZ, të pasurisë, etj.; Rama, dihet, është futur në “vrima e miut 500 grosh”! Rroftë demokracia, djegja dhe zjarri nuk shkuan dëm!” Hahaha…këta të gajasin!

Kush ka kohë duhet të presë dhe kohën e plotësimit të kësaj prognoze haluçinante!? Për momentin kronikat e policisë shënojnë vetëm 10 policë të plagosur e të dëmtuar nga goditjet me sende të rënda e prej flakës së benzinës si dhe një protestues, që të ngartit, i vunë flakën shokët e tij.

Prej një kohe të gjatë në opozitë, me një lider të akuzuar si vjedhës e mashtrues, dëshpërimin e familjes biollogjike e ka parasysh dhe i rëndon në çdo moment, edhe kur fjalos çdo ditë nga kati i 8-të. Me një parti në dremitje, ku ska asnjë program e alternative zhvillimi, përpos lirimit të Berishës, edhe njëherë bën thirrje për protestë masive e mosbindje civile. U përdor për organizimin e protestës së rrethinave të Tiranës dhe të të ardhurve nga rrethet, ekzekutimi i vendimit të gjykatës për Ervin Salinjin. O sa mirë me qenë Salianji i burgosur…, i shërben më mirë Berishës prej qelisë ku ndodhet! Tirana, banorët e saj, nuk dolën në protestë. Kanë ndoshta plot arsye për të protestuar, por kurrë nën thirrjet e këtyre që drejtojnë Partinë demokratike!

Gjithçka bëri opozita, e ka emrin “Terrorizëm”! Ata i gënjen mëndja se pushteti i ardhur përmes votave të popullit, nuk do jetë në gjendje të përballojë sulme të tilla terroriste. Ish Ministri Sandër LLeshaj, në protestat më të mëdha që ka organizuar opozita, u ka treguar me profesionalizëm para 3-4 vjetësh se sjelljet prej terroristi shteti demokratik nuk i lejon dhe u tregon vendin, i detyron, kur duhet, të marrin arratinë me vrap.

Përdorimi i mediave të familjes, me mision shantazhin dhe terrorin psiqik ndaj popullatës paqësore, përmes përdorimit të pamjeve të flakëve të benzinës, pemëve që digjen dhe shkatërrimit, për qytetarët mbeten thjesht demonstrim i sharlatanizmit politik. Opozita ushqen shpresën se antagonizmi mes palëve, përmes terrorizmit që ushtrojnë ndaj popullatës, ndaj qeverisë, ndaj organeve të drejtësisë, në mos çojnë në një luftë civile, të paktën të detyrojnë përmes presionit të lirojnë liderin e tyre Berisha nga akuzat për vjedhje. Akuzat e tjera për përdorim të pushtetit qëndror në dobi të familjes, për përdorimin e paturpshëm të trafikut të influencës dhe sidomos për vrasjet e 21 janarit me urdhër të drejtëpërdrejtë të tij për hapje zjarri, shpresojnë se do i kapërxejnë!? Mirëpo, atje nuk janë më në shumicë prokurorët e gjyqtarët e Salës.

Egërsia e sjelljes me akte terrori e gjen shpjegimin te puna e SPAK-ut me verifikimin e pasurive, të cilët, pasi e filluan me disa krerë të PS-së, tani shohin që u erdhi radha atyre. Berisha dhe familja e tij nën hetim, pas pak javësh do ndodhen në gjykim. Janë më tej pasuritë e krerëve të tjerë, që ata i dinë se dosjet e tyre ndodhen përpunim në tavolinat e prokurorëve. U pasuruan nën hijen e me ndihmën e regjimit që vendosi Berisha, duke u shkëputur haptas nga jeta dhe bota sociale e njeriut të thjeshtë, pensionistit, mësuesit, mekanikut, bujkut.

Sa kohë SPAK, organi që heton pasuritë, ka në krah SHBA, askush nga vjedhësit e pasurisë publike nuk ka gjasa të shpëtojë, me protesta apo pa protesta, me flakë e terror apo me kërcënime verbale! Vetëm një tufë budallenjsh, si këta që e çojnë grupimin politik nga një protestë e dështuar në tjetrën, mund t’ja garantojne pushtetin PS-së e Edi Ramës në formë të palëkundur! Ato bombat Molotov që përodrin si bombone janë treguesi më i qartë i budallallëkut dhe nervave që i kanë lënë.

Çfarë fatkeqësie ta lësh një demokraci, një vend e një popull, pa opozitë!?