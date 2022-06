Pas zgjedhjes se Bajram Begajt si President i Republikës, ka ardhur edhe një reagim nga kreu i ekzekutivit.

Jashtë Kuvendit, Edi Rama tha se procesi vërtetoi se PS nuk punon për veten e saj, por për shqiptarët.

I pyetur nëse ndihet i keqardhur pse kandidatura nuk ishte konsensuale mazhorancë-opozitë, ai tha se nuk priste në asnjë moment konsensus me të vdekurit (referuar kështu Sali Berishës).

Pjesë nga fjala e Edi Ramës:

Besoj se kemi arritur objektivin dhe të gjitha reagimet flasin për këtë. Natyrisht përjashtuar ndonje reagim pa lidhje të hapësirës politike, që do të thotë që i kemi dhënë Shqipërisë një president normal, një figurë të pakontestushme në aspektin e integritetit, të humanizmit dhe patjetër të përkushtimit për vendin dhe njerëzit.

Nuk ka asnjë rëndësi se cili ka qenë përfundimi aritmetik i procesit, rëndësi ka që ky process është kurorëzuar në një provë të prekshme se PS është këtu për Shqipërinë dhe jo për veten. Është këtu për të bërë më të mirën se aktiviteti ynë si shumicë qeverisëse të shkojë në interes të vendit dhe jo të vetes.

Ajo që mund të them me plot gojën është që më vjen shumë mirë që në një proces aspak të lehtë me një sallatë palësh në anën tjetër të Parlamentit ne kemi arritur t’i japim jetë një procesi ku kishin mundësinë të gjithë të kontribuonin dhe nga ku ka dalë një figurë e paidentifikueshme me ne që e kemi propozuar. Por e identifikueshme me qytetarin shqiptar, dinjitoz dhe të respektueshëm.

