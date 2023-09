Ishin këto dy gjykata që ndryshuan vendimin e dhënë në vitin 2017 nga Gjykata e Krujës, që liroi Tafilajn 3 vjet e 3 muaj e 18 ditë, para përfundimit të dënimit me çerekshekulli burg.

I dënuari për vrasjen e drejtuesit të lartë të policisë i konsideroi antikushtetuese dy vendimet e Apelit dhe Gjykatës së Lartë, me pretendimin se në shqyrtimin e kërkesës së tij për lirim të parakohshëm, këto gjykata duhet të zbatonin ligjin e kohës kur kishte kryer krimin dhe jo ligjin aktual.

Kërkesa e tij nuk u mor parasysh nga Kushtetuesja. “…neni 64 i KP-së që ka qenë në fuqi në momentin e dënimit të kërkuesit (vitin 2001), nuk mund të gjejë zbatim në momentin e aplikimit të kërkuesit për lirim me kusht (në vitin 2017). Në këto rrethana, Kolegji çmon se gjen zbatim dispozita e ligjit penal që është në fuqi në momentin e paraqitjes së kërkesës për lirimin me kusht nga i dënuari, pasi plotësimi i kërkesave të ligjit do të verifikohet në këtë moment”.