Mediat maqedonase raportojnë se pas planit të arratisjes qëndronte një grup prej të paktën 8 të burgosurve të dënuar me dënime nga 10 vjet deri në burgim të përjetshëm.

Tuneli me thellësi rreth 1 metër dhe diametër rreth 80 centimetra është hapur nga shëtitorja e pjesës së mbyllur të burgut dhe planifikohej të përfundonte në pjesën e jashtme të burgut. Në tunel u gjetën disa shporta plastike me litarë të lidhur, të cilët përdoreshin për nxjerrjen e dheut të gërmuar dhe një kabllo elektrike me llambë, e cila përdorej për ndriçimin e tunelit.