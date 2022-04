Horoskopi/ Si do të sillen shenjat në fundjavë!

Fundjava nis me ritmin e duhur. Bëni atë që ju bën të lumtur, lejoni të tjerët të kenë të njëjtën liri dhe aventurat argëtuese me siguri do të ndodhin. Mund t’ju mungojë Merkuri teksa del nga shenja juaj dhe hyn në Dem të dielën mbrëma, por ai sjell lumturi dhe inteligjencë në sektorin tuaj të parave, ndaj konsiderojeni një fitore.

Demi

Hëna në Gaforre përputhet me energjinë tuaj të Demit, duke krijuar një ndjenjë mirëqenieje, e cila është veçanërisht e ëmbël për shkak të Hënës me Jupiterin dhe Neptunin në sektorin tuaj të miqësisë. Familja juaj ju do dhe ju respekton dhe dëshiron që ju ta dini këtë. Mërkuri kalon në shenjën e Demit të dielën, duke aktivizuar shtëpinë tuaj të parë të vetëbesimit. Universi sapo ju dha një megafon. Argëtohuni ndërsa ndani idetë tuaja me botën.

Binjakët

Një ditë e mirë për punën dhe mbrëmjen që pason. Mbrëmja e së shtunës mund të nxjerrë në pah një problem komunikimi në marrëdhëniet emocionale. Të dielën, Mërkuri është në shesh me Plutonin, ndoshta duke krijuar një dramë përpara se të transferohet te Demi, i cili e do sigurinë, në mbrëmje.

Gaforrja

Mbajeni zemrën hapur pasi Hëna në shenjën tuaj nxjerr në pah shtëpinë tuaj të parë. Treshja me Jupiterin dhe Neptunin mëngjesin e së shtunës ju bën pothuajse të papërmbajtshëm dhe më ekstrovertë se sa jeni. Shijoni rritjen emocionale që vjen nga këto tranzite. Të dielën, Mërkuri kalon te Demi, duke theksuar miqësitë. Koha me familjen e bën këtë fundjavë më të ëmbël.

Luani

Hëna në Gaforre kalon nëpër shtëpinë tuaj të dymbëdhjetë dhe ringjall ëndrrat tuaja këtë fundjavë. Kushtojini vëmendje të veçantë atyre kur zgjoheni në mëngjes ndërsa Jupiteri dhe Neptuni janë të lidhur, duke rritur fuqinë dhe vëllimin e informacionit intuitiv që rrjedh drejt jush. Të dielën, Hëna në Luan ju mbush me optimizëm dhe humor. Mërkuri që hyn në Dem vendos një fokus pozitiv në jetën tuaj profesionale.

Virgjëresha

Hëna në Gaforre në shtëpinë tuaj të njëmbëdhjetë thekson rëndësinë e miqësisë dhe treshja nga Hëna në Jupiter dhe Neptun në shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit rrit dashurinë që keni për partnerin tuaj. Lërini të gjithë njerëzit tuaj të dinë se si ndiheni për ta. Të dielën, Hëna në Luan ndriçon ëndrrat tuaja dhe kalimi i Merkurit në Demi nxjerr në pah shtëpinë tuaj të nëntë, duke ju ftuar të eksploroni jetën.

Peshorja

Hëna në Gaforre ndriçon karrierën tuaj dhe tribuni i Neptunit dhe Jupiterit të shtunën në mëngjes nxjerr në pah punën tuaj. Prisni që gjëra të mira t’ju vijnë gjatë këtij tranziti dhe përgatituni të reagoni ndaj tyre. Të dielën, Hëna kthehet nga Luani dhe ju kujton se sa të rëndësishme janë miqësitë tuaja. Kalimi i Merkurit drejt Demit nxjerr në pah burimet që ndani me të tjerët; favorizohet bashkëpunimi.

Akrepi

Hëna në Gaforre ndriçon aventurën dhe eksplorimin. Hëna me Jupiterin dhe Neptunin ju kujtonë rëndësinë dhe butësinë e dashurisë, duke frymëzuar një gjest romantik që do t’ju sjellë momente të ëmbla. Të dielën, Hëna në Luan ndriçon suksesin dhe arritjet tuaja, merrni një moment për t’u lidhur me veten. Mërkuri po kalon në Dem dhe shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit, duke përmirësuar komunikimin me të dashurin tuaj.

Shigjetari

Jupiteri bashkohet me Neptunin duke ju ngritur humorin dhe duke ju bërë një ambasador të vullnetit të mirë. Të dielën, Hëna ju fton të dilni dhe të luani duke kaluar nëpër shtëpinë tuaj të nëntë të aventurës. Mërkuri hyn te Demi të dielën dhe ju inkurajoheni të përqendroheni në dashurinë për veten dhe kujdesin për veten.

Bricjapi

Hëna në Gaforre ndriçon shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit dhe treshi i Jupiterit dhe Neptunit hap zemrën tuaj, duke ju kujtuar se sa shumë do të thotë për ju njeriu që keni në krah. Sigurohuni që t’jua tregoni këtë. Të dielën, Hëna në Luan shkëlqen mbi burimet e përbashkëta, duke krijuar mundësinë e përsosur për të planifikuar projekte të reja dhe për të bashkëpunuar me një partner. Mërkuri kalon te Demi të dielën, duke inkurajuar kreativitetin tuaj.

Ujori

Jupiteri dhe Neptuni me Hënën në Gaforre, ju ftojnë të përqendroheni në shëndetin, mirëqenien dhe kujdesin për veten, duke bërë të gjitha ndryshimet e nevojshme në stilin e jetës tuaj për t’u kujdesur më mirë për mirëqenien tuaj. Të dielën, Hëna në Luan ndriçon marrëdhënien tuaj ndërsa kaloni nëpër shtëpinë tuaj të shtatë. Mërkuri zhvendoset te Demi mbrëmjen e së dielës, duke përmirësuar komunikimin me familjen.

Peshqit

Hëna në Gaforre ju fton të zhyteni në projektet tuaja krijuese ndërsa kalon nëpër shtëpinë tuaj të pestë dhe treshja me Jupiterin dhe Neptunin ju mbush me energji të madhe. Hëna në Luan ju ndihmon të përqendroheni te vetja dhe mirëqenia juaj, ndaj relaksohuni. Mërkuri kthehet në një shenjë të Demit të dielën mbrëma, duke përmirësuar aftësitë tuaja komunikuese dhe aftësinë për t’u lidhur me të tjerët.