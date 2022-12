Dashi

Kjo do të kthehet në një ditë pa kuptim. Më e mirë është t’i dorëzoheni modeleve të çuditshme në punë. Komunikimi duket i bllokuar në çdo hap. Ju mund të prisni vështirësi teknike si mosfunksionime të telefonit ose përplasje kompjuteri. Ju dhe bashkëshorti juaj do të flisni në dy gjuhë të ndryshme. Mos e luftoni. Thjesht qeshni. Çdo gjë do të jetë përsëri normale nesër.

Demi

Kjo është një ditë për pushim dhe relaksim. Përfitoni nga atmosfera e qetë për t’u përqendruar dhe fokusuar në atë që është e rëndësishme në jetën tuaj. Ju keni ecur me shpejtësi të plotë dhe është e mundur që familja juaj të ndihet disi e lënë pas dore. Kaloni pak kohë cilësore me të dashurit, nëse është e mundur.. Shqetësimet e tjera vijnë e ikin, por familja është përgjithmonë.

Binjakët

Ju jeni aq optimistë nga natyra, saqë e keni të vështirë të pranoni disa dështime. Kjo mund të jetë ajo që po mendoni sot ndërsa reflektoni mbi përpjekjet e fundit humanitare. Mundohuni të mos merrni një qëndrim kaq dritëshkurtër. Ju jeni duke bërë një ndryshim, edhe pse mund të mos jetë gjithmonë i dukshëm. Vazhdoni në këtë rrugë. Në fund të fundit, do të shihni se sa i vlefshëm është udhëtimi.

Gaforrja

Zakonisht jeni shumë të mirë në përqendrimin dhe kryerjen e punëve tuaja, edhe kur rreth jush mbretëron kaosi. Por ka të ngjarë të mos jetë ky rasti sot. Mos u shqetësoni për mungesën tuaj të produktivitetit. Kjo është një ditë. Relaksohuni dhe argëtohuni. Nesër mund të filloni nga puna sërish.

Luani

Ju keni vizion të fortë psikik. Disa njerëz mund të thonë se ju jeni profetik, por dhurata juaj është një kombinim i krijimtarisë dhe intuitës. Ju mund ta përdorni këtë për të përfituar të tjerët, dhe në fakt e keni bërë shpesh këtë. Ju jeni të njohur për këshillat tuaja të mira. Kini pak përmbajtje sot. Njerëzit po dëgjojnë me vëmendje atë që thoni. Nëse ju këshilloni dikë të bëjë diçka të çmendur, ai mund ta bëjë atë!

Virgjëresha

Disa anëtarë të familjes mund të jenë të pakënaqur. Ata mund të kenë nevojë për më shumë pavarësi ose më shumë vëmendje dhe dashuri nga ana juaj. Është e vështirë të gjesh ekuilibrin e duhur. Bëni çmos për të kënaqur të gjithë, duke u siguruar që nevojat tuaja të mos anashkalohen.

Peshorja

Sot ka një atmosferë të shkujdesur, pothuajse fëmijërore që ju përshtatet shumë. Ju keni punuar jashtëzakonisht shumë kohët e fundit dhe keni nevojë të relaksoheni pak. Do të jeni të lumtur, do të keni hapësirë të bëni çfarë të doni. Ju nuk jeni i vetmi që ndihet kështu, është pozitivisht ngjitëse. Përfitoni sa më shumë nga kjo ndjenjë e mrekullueshme. Kjo është një ditë për lojë jo punë.

Akrepi

Shigjetari

Ju jeni në krye të botës sot. Shijo pamjen! Ti je i pandalshëm. Miqtë dhe familja gëzojnë njëlloj humorin tuaj të mirë. Ju jeni materialisht dhe shpirtërisht bujar dhe në fund të ditës njerëzit mund të rreshtohen për të marrë bujarinë. Mundohuni të frenoni entuziazmin tuaj dhe përdorni njëfarë maturie.

Bricjapi

Kjo ditë ëndërrimtare është e përshtatur për ndjeshmëritë tuaja. Mund ta keni të vështirë të përqendroheni në çështjet e përditshme kur jeni të kapur nga fantazitë tuaja. Dorëzohu në ëndrrat e ditës. Shkruani në ditarin tuaj ose kaloni pak kohë duke gërmuar në papafingo. Do të habiteni me atë që do të gjeni. Do të kaloni orë të tëra duke shikuar librat e shënimeve dhe duke rijetuar fëmijërinë tuaj.

Ujori

Anës suaj artistike i pëlqen të komunikojë me njerëz që nuk janë normalë. Ju i quani ekscentrikë – të tjerët i quajnë të çmendur! Nga këndvështrimi juaj, sa më i çmendur aq më mirë! Ju mendoni se njerëz të tillë shtojnë interes në jetën e kujtdo me të cilin vijnë në kontakt. Hidhini një sy në pasqyrë. Ju mund të shihni se jeni një person i tillë. Energjia dhe krijimtaria juaj shtojnë shkëlqim në jetët e të tjerëve.

Peshqit

Ju jeni të ndërgjegjshëm për sa i përket shëndetit tuaj. Ju jeni një nga të rrallët që ushtroheni dhe hani ushqime me vlera ushqyese. Sot mund të dëshironi të zgjeroni repertorin tuaj të mjeteve juridike mjekësore. Nëse keni qenë duke luftuar një ftohje ose alergji, merrni parasysh disa ilaçe alternative.