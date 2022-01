Dashi

Gjatë kësaj të diele të lindurit e kësaj shenje do të jenë të dominuar nga një ndjesi nervozizmi në të gjithë sektorët, qoftë në anën sentimentale edhe në atë profesionale. Do të ndjeni nevojën për të pushuar më shumë. Bëni durim edhe dy ditë dhe më tej yjet do të ndryshojnë.

Demi

Parashikohet një ditë interesante për të lindurit e kësaj shenje, por bëni kujdes për

shkak të disa problemeve që keni pasur në fillim të javës dhe që do të vijojnë të ndjehen. Megjithatë parashikohet një rikuperim fizik dhe emocional, ndërkohë që kreativiteti juaj do të jetë në maksimum.

Binjakët

Kjo ditë e javës rezulton tejet kaotike sa i takon raporteve sentimentale dhe atyre me kolegët. Mundohuni që të shmangni sa më shumë stresin. Disa raporte miqësore mund të jenë të vështira për tu menaxhuar, pasi parashikohen polemika. Megjithatë priten bashkime dhe takime të kënaqshme.

Gaforrja

Kush ka lindur në këtë shenjë, duhet të përgatitet për të përballuar një sërë sfidash. Mundohuni të mblidhni forcat sidomos sa i takon sferës profesionale, duke planifikuar me detaj çdo angazhim.

Luani

Do të jeni të karikuar me shumë energji, të cilën duhet ta kanalizoni në drejtimin e

duhur. Sa i takon dashurisë, raportet ndërpersonale dhe miqësitë kanë nevojë për

konfirmim. Raportet që nuk ju bindin, bëni mirë që ti lini pas shpine.

Virgjëresha

Mundohuni që të shmangni konfliktet gjatë kësaj dite, edhe sepse gjatë kohëve të fundit nuk keni qenë mirë. Parashikohet një ditë e mbushur me stres dhe vështirësi. Gjithë çfarë duhet të bëni, është që të gjeni paqen me veten dhe të tjerët.

Peshorja

Parashikohet një ditë e vështirë ku disa ekuilibra janë delikate. Nëse veproni me

diplomaci do arrini të merrni atë që dëshironi. Kjo është një ditë e rëndësishme për një javë intensive. Nëse disa raporte në çift apo në familje kanë nevojë për ndryshim, ndaj bëni mirë të flisni dhe të sqaroni çdo situatë.

Akrepi

Kjo e diel parashikohet përgjithësisht e qetë, por nuk mund të flisni ende për fitore, për shkak se jeni të përfshirë në një situatë të rëndë në sferën ekonomike dhe profesionale. Do të keni probleme me paratë. Nëse keni nisur një projekt të ri, suksesi nuk do të mungojë, por nuk duhet ta hidhni hapin më shumë nga sa mundeni.

Shigjetari

Gjatë kësaj dite do të ndjeni nevojën për të marrë konfirmime. Disa prej jush, do të çojnë përpara projekte të rëndësishme. E bukura e të lindurve të kësaj shenje është se nuk dorëzohen kurrë. Edhe për raportin në çift parashikohet një ditë ideale.

Bricjapi

Të lindurit e kësaj shenje do të jenë nën ndikimin e favorshëm të yjeve, ndaj bëjnë mirë që të përfitojnë. Parashikohet edhe lindja e dashurive të reja apo takimeve interesante. Është e vërtetë që e keni të vështirë që të besoni tek të tjerët, por prej disa kohësh është dikush që ju bën të buzëqeshni.

Ujori

Parashikohen takime mjaft të favorshme. Kush mendon se nuk ka fat në dashuri, duhet të bëj një analizë të kujdesshme të jetës sentimentale, duke kuptuar se në cilën anë duhet të shkojnë. Nuk do të jeni të kënaqur me rutinën e zakonshme dhe do të mundoheni të ndryshoni. Kjo është një ditë kur rekomandohet që të qëndroni më shumë me njeriun e zemrës, pasi parashikohen emocione pozitive.

Peshqit

Kjo e diel nuk do të jetë shumë pozitive, ku parashikohen probleme fizike dhe tensione, edhe në sferën sentimentale. Sa i takon punës, duhet të bëni kujdes për shkak se parashikohen disa konflikte. Do të jeni të lodhur dhe të pafuqishëm, ndaj mundohuni që të jeni të matur./m.j