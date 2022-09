Horoskopi Paolo Fox Dashi: Venusi drejton situatën tuaj astrologjike. Çiftet duhet të flasin më shumë. E ndërkohë ka një qiell më të mirë për ata që punojnë në sektorin kreativ.

Horoskopi i Paolo Fox Demi: Hëna është në pozicion të mirë, Venusi stimulon shumë për të reja në dashuri, por edhe shtytje për lidhjet ekzistuese. Nga ana tjetër mos i nënvlerësoni ofertat e reja të punës.

Horoskopi Paolo Fox Binjakët: Shtrëngoni dhëmbët në këtë periudhë shumë të veçantë, pa merak sepse nga e enjtja e javës së ardhshme diçka do të ndryshojë. Këto janë ditë të çuditshme edhe në punë, ajo që duhet të bëni është që të gjeni qetësinë shpirtërore, ose më mirë, bëni paqe me veten.

Horoskopi i Gaforres Paolo Fox: Afërdita është e favorshme në dashuri. Kush nuk bie në dashuri kjo po i ndodh sepse ka frikë se mos bëjë zgjedhje të gabuara, por si mund ta dish?! Në punë nuk ka shumë zgjedhje, megjithatë jeni në pritje të propozimeve të reja.

Horoskopi Paolo Fox Luani: Këto janë ditë interesante për të folur me dikë që ju pëlqen. Mund të debatoni me një shef në zyrë, por këtë herë do të keni të drejtë.

Horoskopi i Virgjëreshës Paolo Fox: E shtuna dhe e diela do të jenë ditë interesante me Hënën në shenjën tuaj dhe Venusin që do të ndihmojë në dashuri. Ata që studiojnë apo ata që po mendojnë për një punë të re nuk duhet të dekurajohen.

Horoskopi i Paolo Fox Peshorja: Ata që janë ndarë do ta kenë më të lehtë të bëjnë takime të reja. Ky Diell në shenjën tuaj mund të ndikojë për t’u zgjidhur një mosmarrëveshje në punë.

Horoskopi Paolo Fox Akrepi: Sfera e dashurisë paraqitet e mirë, veçanërisht me Virgjëreshën dhe Bricjapin. Në punë, e ardhmja jo e largët përfshin një sfidë.

Horoskopi i Shigjetarit Paolo Fox: Në dashuri ka një siklet dhe jeni ndjerë të axhituar, por tani jeni në gjendje të reagoni më mirë ndaj provokimeve të partnerit/es. Punoni mirë dhe ndërkohë mund të merrni propozime të reja.

Horoskopi i Bricjapit Paolo Fox: Ekziston një ndjenjë e mirëqenies së përgjithshme, dashuria është aty! Kushdo që ka një problem në punë duhet të merret me të që ta zgjidhë shpejt.

Horoskopi Paolo Fox Ujori: Disa konflikte me Virgjëreshën dhe Bricjapin ju shkaktojnë kokëçarje. Përfitoni nga kjo kohë për të bërë gjërat në të cilat besoni në nivel profesional.

Horoskopi i Paolo Fox Peshqit: Mendimet e dyta ndoshta janë një ide e mirë në sferën e dashurisë. Ditë e çuditshme duket të jetë kjo e shtunë 24. E megjithatë lëreni të kalojë pa u shqetësuar. Në punë, fokusohuni në një gjë në të njëjtën kohë. Mos harroni, nuk mbahen dy kunguj në një sqetull!