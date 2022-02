Dashi

Puna

Mbase jeni pak vonë. Tani keni humbur gjithë kohën tuaj, prapa preteksteve dhe shpërqendrimeve të padobishme të të gjitha llojeve, vetëm për të shmangur adresimin e disa çështjeve.Ndoshta keni frikë nga gjykimi i kolegëve ose eprorëve tuaj, por duhet të merrni një qëndrim, sepse disa aktivitete varen nga tuajat . Ju duhet ta dini këtë më mirë se të tjerët, përkundrazi bëni sikur asgjë nuk ka ndodhur. Merr kurajo.

Dashuria

Çiftet mund të testohen, por nëse ekziston dashuria, e vërteta, ata nuk kanë nga çfarë të frikësohen, përndryshe është gjithmonë më mirë t’i japësh fund diçkaje që do të sillte vetëm trishtim.

Financat

Gjatë kësaj jave, mund t’ju duhet të flisni përsëri për çështje parash që ishin objekt i një bisede disa kohë më parë, pa arritur një rezultat specifik.

Demi

Puna

Nëse nuk doni që gjithçka të kthehet kundër jush, duhet domosdoshmërisht të merrni anën e atyre që janë më të njohur me disa situata, për mungesën tuaj të përvojës.

Dashuria

Nëse nuk ka emocione të mëdha pozitive për të ndjerë këtë javë, të paktën sigurohuni që të mos ketë emocione negative. Ajo që është e sigurt është se nuk mund të përjetosh gjithmonë ndjesi të forta, por nuk do të thotë as se duhet të përjetosh vuajtje.

Financat

Do të diskutoni ose planifikoni shpenzime të ndryshme financiare në lidhje me shtëpinë, mirëmbajtjen e disa pasurive, shitjen ose blerjen e gjërave, mallrave dhe më shumë.

Binjakët

Puna

Flisni më hapur për dyshimet tuaja me njerëzit përreth jush. Ekzistojnë disa situata të jashtëzakonshme , me të cilat absolutisht do të duhet të përballeni me shumë guxim, pa vonesë.

Dashuria

Largoni ndjenjat e fajit, sido që të jenë. Në këtë javë do të duhet të përpiqeni të bëni diçka që do të rrënjoste qetësinë në vetvete , por edhe shpresë dhe gëzim për ata që doni.

Financat

Nëse keni lindur nën shenjën e Binjakëve, këtë javë disa ngjarje të papritura do të ndryshojnë marrëdhënien tuaj me një person që është i afërmi juaj, shoku ose partneri juaj i biznesit. Ndoshta këto ndryshime do të jenë pozitive dhe premtuese, në favor dhe interesin tuaj.

Gaforrja

Puna

Lërini të gjitha pasiguritë tuaja. Nuk është më koha për të qëndruar mënjanë. Ju keni aftësitë dhe cilësitë e duhura, ashtu si të gjithë me të cilët garoni. Jini më të vendosur.

Dashuria

Ju jeni shumë më të bindur për zgjedhjet tuaja tani, kështu që ju e dini se çfarë duhet të bëni për të bindur njerëzit që doni se më në fund mund të qëndrojnë të qetë me ju.

Financat

Kjo javë do të jetë e rëndësishme për zhvillimin e punëve tuaja profesionale ose të biznesit. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse puna juaj përfshin klientë, kontakte me njerëz nga institucione të ndryshme ose udhëtime. Do të keni burime të mira financiare.

Luani

Puna

Ju nuk mund t’i trajtoni të gjithë në mënyrë të barabartë, veçanërisht nëse jeni mësuar të merrni besime të caktuara. Profesionalizmi mund të sjellë një ndryshim.

Dashuria

Çiftet do të kalojnë një moment disi të komplikuar, nga i cili do të duhet të rikuperohen gjatë fundjavës. Ata do të kenë shansin e vetëm për t’u përmirësuar brenda disa muajsh.

Financat

Këtë javë do të keni mundësinë të zbatoni një ide interesante që do t’ju japë më shumë përfitime, duke përfshirë edhe atë që lidhet me të ardhura shtesë.

Virgjëresha

Puna

Sillni gjëra të reja në mjedisin tuaj. Po kaloni një kohë të mirë për punën tuaj, të paktën për pjesën krijuese, prandaj mos kurseni nga idetë tuaja, shkoni më tej.

Dashuria

Thjesht nuk mund të refuzosh t’i bësh të qarta ndjenjat e tua, aq më tepër që nuk ke më arsye të dyshosh për ata që të rrethojnë. Jini më të lirshëm.

Financat

Shmangni marrëdhëniet e detyrueshme financiare me njerëz që nuk i njihni mirë ose me ata që kanë një reputacion të keq.

Peshorja

Puna

Problemi juaj është fillimi, jo qëndrueshmëria. Ju i dini shumë mirë se cilët janë kufijtë tuaj dhe e lini veten të ndikoheni shumë

Dashuria

Beqarët do të jenë në gjendje të shmangin takimin me dikë që nuk është romantic. Ndoshta personi tjetër pret shumë më tepër dhe nuk është e drejtë t’i mashtrosh, madje as për një moment.

Financat

Kjo javë do të jetë e rëndësishme për zhvillimin tuaj profesional. Në rast se punoni me para, kini kujdes të mos bëni një gabim ose mbikëqyrje, e cila më pas do t’ju kushtojë disa humbje.

Akrepi

Puna

Ju do të sillni shumë lajme në mjedisin tuaj të punës dhe vetëm për të qenë një pengesë për ata që, në të kaluarën, ju kanë penguar. Pak hakmarrje nuk do dëmtojë askënd.

Dashuria

Ju i keni lënë njerëzit përreth jush të krijojnë një konfuzion. Ju nuk keni bërë pyetje dhe padyshim që nuk keni marrë përgjigje shteruese, por as edhe konsideratë. Është koha të ndryshoni strategjinë tuaj.

Financat

Këtë javë do të përballeni me vështirësi të vogla financiare, pasi gjatë ditëve keni bërë shpenzime të panevojshme.

Shigjetari

Puna

Ju do të bëni gjithçka për të qenë shumë më aktivë se zakonisht, veçanërisht në ditët e para. Duhet të demonstrosh diçka, por edhe të zgjidhësh disa ngatërresa.

Dashuria

Çiftet mund të diskutojnë për të gjitha llojet e gjërave, por ata përfundimisht do të heqin dorë, sepse ata e dinë që këto janë çështje të vogla dhe nuk kanë ndonjë rëndësi të vërtetë.

Financat

Java që vjen do të sjellë një dritë përsa i përket burimeve financiare. Koha e vështirë që keni kaluar në punë do të shpërblehet dhe më në fund do të merrni atë për tët cilën keni luftuar.

Bricjapi

Puna

Ju do të takoni disa njerëz për punën tuaj, por nuk do të duhet të shqetësoheni nga problemet e tyre, ankesat e tyre. Me pak fjalë, mos i dëgjoni të gjitha fjalët, lini disa prej tyre për të mirën tuaj.

Dashuria

Çështjet e vogla personale, domethënë ato që lidhen me dyshimet tuaja, duhet të zhduken këtë javë , përndryshe nuk do të jeni në gjendje ta shijoni plotësisht javën dhe nuk do të jeni në gjendje të argëtoheni.

Financat

Nëse keni lindur në shenjën e Bricjapit, keni një javë përpara jush në të cilën do të jetë e rëndësishme për ju që të jeni në gjendje të arrini zhvillimin dhe përfundimin e çështjeve të rëndësishme në lidhje me stabilitetintuaj financiar dhe material. Kjo do të jetë një javë e mbarë për të kërkuar një punë më të mirë ose burime të reja të të ardhurave.

Ujori

Puna

Ju do të punoni shumë më mirë, nëse keni një qëllim ekonomik para jush për ta arritur, përndryshe nuk do të keni nxitjen e duhur, do t’ju mungojë dëshira. Nuk ka kuptim të bësh moral, apo të kërkosh etikë, sepse në fund të fundit, paratë gjithmonë duhen.

Dashuria

Nuk ka asnjë arsye këtë javë për të qenë shumë të ngurtë në lidhje me një çështje që po hulumtohet në çdo detaj. Mund të bëni një pushim dhe të përpiqeni të jeni më paqësor, madje edhe për veten tuaj.Çiftet domosdoshmërisht do të duhet të provojnë mënyra alternative për të marrë një bashkëpunim më të madh, pasi që deri më tani ata nuk kanë qenë në gjendje të gjejnë një marrëveshje për një situatë të rëndësishme.

Financat

Gjatë javës, mos u impresiononi nga fjalët ose sugjerimet e një personi që do të përpiqet të tërheqë vëmendjen tuaj me mundësi të reja financiare ose kredi joshëse.

Peshqit

Puna

Ju keni disa dyshime në lidhje me një aspekt të jetës suaj të punës , sepse ka shumë të panjohura. Është normale të bëni pyetje, por gjithashtu duhet t’i jepni vetes disa përgjigje, të paktën provoni.

Dashuria

Ju jeni jashtëzakonisht mirënjohës për momentin në të cilin ndodheni, kështu që ka shumë qëllime të mira nga ana juaj. Këtë javë , do të gjeni disa arsye të mira për të festuar me njerëzit që doni.

Financat

Në përgjithësi, gjatë javës jini të kujdesshëm në punët tuaja financiare dhe veproni në mënyrë më konservatore kur ngjarjet ju kërkojnë të merrni masa specifike. /b.h