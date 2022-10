Horoskopi Paolo Fox Dashi: Këtë të hënë pritet të rikthehen disa polemika të vogla në dashuri. Ju këshilloj t’u bëni një menaxhim të mirë. Edhe në aspektin e punës ka probleme, ndaj, nëse duhet të vendosni për diçka më mirë të veproni pasdite.

Horoskopi i Demit Paolo Fox: Nëse keni probleme me një person nga e kaluara, duhet të vazhdoni përpara duke mos e kthyer as kokën e as mendjen pas. Gjithçka që bëni në punë duket se nuk funksionon, por do të vijnë kohë më të mira.

Horoskopi Paolo Fox Binjakët: Historitë që kanë lindur në tetor do të vazhdojnë edhe në nëntor. Probleme të vogla për t’u zgjidhur në punë.

Horoskopi Paul Fox për Gaforren: Mos u ktheni sërish në polemikat e fillimit të muajit në dashuri, nëse keni falur dikë, duhet të vazhdoni raportin pa zhurmë dhe sherre. Ka shumë për të bërë dhe organizuar në punë.

Horoskopi Paolo Fox Luani: Duhet pak qetësi në dashuri. Është shumë e thjeshtë të gërricesh e madje kacafytesh me gjysmën tjetër, çështja është, vallë ia vlen?! Edhe në punë gjërat duken lëmsh, por më shumë bëni kujdes nga disa “kolpo” të vogla.

Horoskopi i Virgjëreshës Paolo Fox: Zodiaku flet shumë për ju, këtë të hënë, nëse jeni single. Yjet ju përkrahin ndaj suluni për një lidhje të te, duke vizituar vendet e duhura. Mos harroni, gjithnjë aty te qoshja ka diçka të re. Në punë ka gjëra për t’u marrë, por shihni të mbështeteni më shumë aty ku gjeni veten.

Horoskopi i Peshores së Paolo Fox: Në çift po rikthehen ndërlikime të vogla, por mos u dëshpëroni, ecni përpara. Në punë, nuk është e lehtë të kuptosh se çfarë duhet të bësh, nëse ke dyshime, thjesht pyet.

Horoskopi Paolo Fox Akrepi: Këtë të hënë 31 mund të flisni lirshëm me personin që ju pëlqen prej kohësh. Java e re mund të nisë me një ofertë pune që në mëngjes.

Horoskopi i Shigjetarit Paolo Fox: Ka një energji të mirë kjo ditë e fundit e tetorit, ata që kanë mbetur vetëm do të kenë një lajm të mirë. Në punë vijnë projekte të rëndësishme.

Horoskopi i Bricjapit Paolo Fox: Një tregues i bukur i yjeve mbërrin në këtë ditë të fundit të tetorit, është gjë e mirë për dashurinë. Koha e duhur edhe në punë për t’i bërë idetë tuaja të vlefshme.

Horoskopi i Paolo Fox Ujori: Kujdesi duhet të jetë udhërrëfyesi juaj në këto ditë të vështira. Kjo nuk është një kohë e mirë për të bërë zgjedhje të nxituara në dashuri, as në punë.

Horoskopi i Peshqve Paolo Fox: Ndjenjat e rëndësishme këto ditë, nuk përjashtojnë asgjë. Po rikthehet dëshira për të realizuar projekte në punë.