Horoskopi Paolo Fox Dashi: Zgjidhjet për problemet e vjetra të dashurisë janë afër. Sektori profesional është më pak i paqartë dhe ju lë më pak konfuz.

Horoskopi i Demit të Paolo Fox: Një gjendje lodhjeje më e madhe ju ka kapluar dhe po vë në pikëpyetje disa marrëdhënie sentimentale. Nëse keni një punë ku duhen bërë ndryshime, duhet të planifikoni mirë javët tuaja.

Horoskopi Paolo Fox Binjakët: Shmangni përplasjet në dashuri duke u atakuar me njerëz që mund t’ju shqetësojnë. Në punë mund të ecni përpara dhe të pranoni angazhime afatgjata.

Horoskopi i Gaforres Paolo Fox: Për shkak të karakterit tuaj mund të jeni në telashe, mos merrni vendime të nxituara në dashuri. Situata e nervozizmit ju ka përfshirë edhe në punë.

Horoskopi i Paolo Fox Luani: Mos ushqeni polemika të vogla duke mbajtur një qëndrim negativ. Mos u përfshini në një biznes nëse nuk jeni të bindur.

Horoskopi i Virgjëreshës Paolo Fox: Ditë e lodhshme parashihet nga pikëpamja sentimentale. Jeni nën presion edhe në punë, gjeni qetësinë dhe do të shihni që do të ecni përpara dhe ky moment do të marrë fund.

Horoskopi i Paolo Fox Peshorja: Mos e trazoni shpirtin nëse ka një ish që ju mërzit, tani dini si të veproni. Në punë, nëse duhet të propozoni projekte të reja, mos hezitoni.

Horoskopi Paolo Fox Akrepi: Konfliktet më të mëdha janë të pranishme tek lidhjet në çift nëse keni të bëni me Demin dhe Ujorin. Ajo që nuk keni pasur muajt e fundit në punë do të vijë…

Horoskopi i Shigjetarit Paolo Fox: I këshilloj ata që janë vetëm të mendojnë për njohje të reja. Këtë të enjte dhe të premten keni shanse të mëdha, por mos shtyni asgjë në punë.

Horoskopi i Bricjapit Paul Fox: Mos pranoni apo refuzoni asgjë para ditës së 16-të të këtij nëntori, shumë gjëra ende nuk janë të qarta në dashuri. Nuk ka pengesa në punë.

Horoskopi i Paolo Fox Ujori: Nëse jeni të lodhur nga një lidhje, mos vendosni asgjë përpara datës 15 nëntor sepse mund të mendoheni sërish. Në punë favorizohen nisma të reja.

Horoskopi i Peshqve Paolo Fox: Zemrat e vetmuara duhet të fillojnë të shikojnë përreth dhe të mendojnë për të ardhmen me shpresë. Mos shtyni asgjë për të nesërmen në punë.