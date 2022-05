Horoskopi nga Branko, Dashi: Po ndiheni rehat në përtaci, por më mirë të jeni aktiv, sidomos në dashuri. Puna ka nevojë për një shtytje që duhet të vijnë nga ju.

Horoskopi Branko Demi: Kohët e fundit shpesh e gjeni veten vetëm, shfrytëzojeni këtë kohë për të gjetur paqe me shpirtin. Kujdesuni për dietën tuaj gjatë këtyre javëve në vazhdim.

Horoskopi Branko Binjakët: Dashuria do të vijë, mos i nxitoni gjërat, por lërini gjërat të rrjedhin vetë. Kolegët tuaj ju vlerësojnë dhe ju respektojnë.

Horoskopi i Gaforres Branko: Partneri është paksa në siklet këto ditët e fundit, bëni diçka për ta surprizuar. Stakojeni pak trupin dhe fuqizoni trupin.

Horoskopi i Branko Luanit: Miqësitë shkojnë në drejtim të kundërt me dashurinë dhe kjo po ndodh shumë shpesh për fat të keq. Në punë ndiheni në formë të shkëlqyer, jepni gjithçka!

Horoskopi i Virgjëreshës Branko: Gjërat e mira vijnë gjithmonë për këdo që është në gjendje t’i presë me durim. E njëjta gjë vlen edhe për punën, natyrisht.

Horoskopi Branko Peshorja: Një lidhje sapo ka përfunduar, ju duhet kohë për ta hequr mendjen dhe për ta përtypur. Miqtë dhe kolegët, mbani mend, nuk janë të njëjtë.

Horoskopi Branko Akrepi: Zjarri i pasionit herë pas here duhet nxitur me ndonjë atraksion, mendoni diçka ndryshe, qoftë dhe piknik. Edhe në punë kushtojini vëmendje pushimit, është thelbësor.

Horoskopi i Shigjetarit Branko: Në mëngjes këtë të martl 24 do të jeni pak si të stepur, por do të rikuperoheni pasdite. Shumë lajme për personat e vetëpunësuar, janë në rrugë e sipër.

Horoskopi i Bricjapit Branko: Nëse jeni zemra të vetmuara, tani është koha për të ecur përpara. Në punë nuk keni qenë kurrë më mirë, vazhdoni kështu.

Horoskopi i Branko Ujori: Historitë që i përkasin të kaluarës, ndoshta nuk duhej të shkonin ashtu siç kanë shkuar, por jeni ende në kohë! Bëni mirë që herë pas here të bëni pushime.

Horoskopi i Peshqve Branko: Largoni ankthin dhe lërini gjërat të rrjedhin vetë, sepse, vetëm kështu do të jeni të lumtur. Puna do të përmirësohet me kalimin e kohës dhe shpërblimet do të vijnë.

/a.r