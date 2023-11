Dashi

Ditë çuditshme për çiftet, kontradiktat mund të zemërojnë partnerin/en tuaj. Megjithatë, Marsi është i favorshëm në shenjën tuaj dhe ju ndihmon për të normalizuar marrëdhëniet. Njohje të reja për beqarët dhe aventura. Mundohuni të peshoni mirë fjalët me eprorët tuaj në punë. Mbani në vetvete reagimet impulsive.

Demi

Kjo e martë nuk do t’ju japë emocione të veçanta, por nga ana tjetër ju do të bëni gjithçka për të tërhequr vëmendjen e partnerit/es që në kohët e fundit duket e pakapshme. Beqarët do të bëjnë takime të reja, por jo interesante për t’u mbajtur mend. Promovimet dhe çmimet janë në horizont. Megjithatë, Mërkuri ju fton të shqyrtoni një zgjedhje ose një bashkëpunim.

Binjakët

Më shumë stabilitet për marrëdhëniet e lëkundura, sot është një ditë e mirë për të qetësuar tensionet dhe për të shijuar disa momente të mira në çift. Yjet favorizojnë takime interesante për zemrat e vetmuara. Ka shumë lajme në fushën profesionale, disa raste duhet të merren më seriozisht. Mos i delegoni punëtorëve atë që mund ta bëni vetë.

Gaforrja

Venusi në shenjë ju mundëson një ditë të bukur dhe të qetë. Harmoni perfekte nëse jeni në çift! Beqarët do e ndjejnë veten gati për të nisur aventura romantike. Sqaroni sferën tuaj profesionale, për të shmangur angazhimet e mbivendosura. Do të ketë goditje të papritura në punë, por edhe fat dhe para shtesë.

Luani

Kush ka një lidhje të gjatë sot do të mahnisë personin e tij/saj të dashur me një surprizë të pabesueshme. Ju nuk keni frikë nga ideja e angazhimit për jetën, jeni gati për ta bërë këtë! Yjet ndezin zjarrin edhe në zemrat e beqarëve që do të largojnë mërzinë me flirte të reja. Jepni ambicie bindëse në punë, ndiqni ato që ju japin perspektivë për të fituar.

Virgjëresha

Harmonia në çift do të shqetësohet nga prania e Marsit që do t’ju bëjë pak egoistë, por për fat të mirë dialogu dhe mirëkuptimi do të mbizotërojnë dhe do të rivendosin qetësinë. Bukuria do t’i bëjë të dallueshëm beqarët të cilët do t’i japin ndjeshmëri sensualitetit të tyre! Shmangni ritmet stresuese në punë dhe delegoni disa nga angazhimet tuaja tek dikush përgjegjës.

Peshorja

Sot çiftet do të kenë momente tensionesh, të provokuara mbi të gjitha nga diskutimet për arsye të kota, por në mbrëmje marrëdhënia do të rifitojë forcën e saj. Mërkuri intensifikon shanset e takimit për beqarët, të jenë të hapur ndaj ftesave dhe njohjeve të reja. Mos u stresoni për asgjë, edhe nëse keni të drejtë, duhet të siguroheni që puna të vazhdojë në një atmosferë të qetë dhe bashkëpunuese.

Akrepi

Ditë e madhe e mirëkuptimit për çiftet, në ajër ka edhe erë për bashkëjetesë për ata që janë në një marrëdhënie të gjatë, për të tjerët diçka më konkrete. Në këtë moment, shumica e shenjës gëzojnë kënaqësi të madhe! Beqarët do të jenë në gjendje të krijojnë miq të rinj, të rrisin kontaktet dhe të bëjnë takime befasuese! Periudhë e favorshme për ata që studiojnë dhe për ata që kërkojnë punën e tyre të parë, ata që tashmë kanë një punë do të synojnë më lartë.

Shigjetari

Sot ju do t’i jepni euforisë tuaj dhe entuziazmin me gjeste të vogla ndaj të dashurit/ës tuaj. Ndoshta kërkoni faljen për disa mungesa ndaj tij/saj Venusi ofron shumë mundësi për zemrat e vetmuara për të gjetur shpirtin binjak, përfitoni nga kjo! Urani sjell ndryshime pozitive në jetën tuaj profesionale.

Bricjapi

Një moment reflektimi do t’ju sjellë në vëmendje një mënyrë për të marrë në konsideratë marrëdhënien tuaj në çift. Beqarët nga ana tjetër, do të eksperimentojnë me takimet magjike dhe do të jenë në gjendje të habisin ata përreth tyre. Ju duhet të punoni shumë për të arritur qëllimet e dëshiruara, dhe fatmirësisht nuk ju mungon energjia.

Ujori

Ata që janë në një marrëdhënie do e gjejnë veten duke menduar për dikë larg. Kthimi i mundshëm i atij zjarri të shuar është shumë pa shpresë, prandaj bëni kujdes. Momente gëzimi për shumë beqarë që mund të realizojnë takime të rëndësishme për dashurinë. Yjet do i keni në krah dhe do arrini të përfundoni me sukses projekte të reja.

Peshqit

Do keni ulje dhe ngritje në çift, por çdo herë do ju duhet të ringjallni zjarrin për të forcuar marrëdhëniet tuaja. Venusi siguron momente magjike. Beqarët duhet të jenë të kujdesshëm që të mos i besojnë sekretet e tyre çdokujt. Duke besuar intuitën tuaj dhe aftësitë tuaja do të jetë një bazë themelore për shmangien e gabimeve në punë.