Dashi

Ditë e mirë ka për të qenë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Si ju ashtu edhe partneri do përkujdeseni për njeri-tjetrin dhe nuk do bëni asgjë që të sjellë lëndim tek dikush. Beqarët duhet t’i shprehin sa më shumë ndjenjat e tyre sepse vetëm ne atë mënyrë do mund ta gjejnë princin e kaltër. Në planin financiar duhet të jeni më të kujdesshëm dhe të matur sepse në të kundërt situata do ju dalë jashtë kontrollit.

Demi

Do jeni shumë egoist sot ju të dashuruarit dhe marrëdhënia me partnerin nuk do ecë ashtu si keni dashur. Po vazhduat kështu shume shpejt kanë për të ardhur probleme serioze. Për beqarët asgjë e keqe nuk do ndodhë, por nga ana tjetër nuk do ketë as ndonjë gjë e jashtëzakonshme. Për financa më të qëndrueshme mundohuni të ulni në maksimum shpenzimet.

Binjakët

Dite shume e animuar do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Partneri do ju mbaje ne pëllëmbe te dorës dhe do ju beje te ndiheni mire ne çdo moment. Beqaret do e kenë shume te vështirë ta gjejnë personin e ëndrrave edhe pse do mundohen pafund. Ne planin financiar do jeni shume me te arsyeshëm dhe situata do filloje te normalizohet.

Gaforrja

Pavarësisht te gjitha vështirësive qe keni pasur kohet e fundit ne jetën tuaj ne çift, sot do jeni me te qete dhe do i shihni gjerat me një sy tjetër. Beqaret do bëjnë te pamundurën qe ta ndryshojnë sa me pare statusin e tyre kështu qe do ja arrijnë qëllimit. Ne planin financiar, edhe pse gjendja nuk do jene te periudhën me te favorshme, nuk duhet ta humbni besimin dhe nuk duhet te alarmoheni.

Luani



Para se te flisni dhe t’i kërkoni diçka partnerit tuaj sot duhet te reflektoni disa here. Ai nuk do jene ne humor shume te mire dhe mund te acarohet edhe për gjene me te vogël. Beqaret do jene optimiste, te qeshur dhe energjike. Ka gjase qe për ta te filloje një etape shume me e bukur. Buxhetin do e keni gjithë kohës nen kontroll dhe nuk do ju ndodhe asgjë e keqe.

Virgjëresha

Tregohuni sa me te matur qe te mundeni sot ju te dashuruarit sepse po bëtë gabime do keni mosmarrëveshje te forta me partnerin. Beqaret do merren me diçka shume te rëndësishme gjate kësaj dite dhe as qe do mendojnë për te filluar një lidhje. Ne planin financiar fati ka për te qene gjate gjithë kohës ne anën tuaj. Përveçse stabilizim mund te ketë edhe përmirësim këtë jave.

Peshorja

Mundohuni ta kontrolloni veten sot ju te dashuruarit dhe te mos bëni gjera te gabuara. Nëse tregoheni pak me tepër tolerante dhe te duruar keni për te qene me te fituar. Beqaret duhet te jene me te arsyeshëm dhe kurrsesi nuk duhet te hedhin hapa te pamenduara. Për financat do jete një dite goxha delikate. Ne një moment mund t’iu duhet edhe ndihma e disa te afërmve për t’ia dale.

Akrepi

Jeta juaj ne çift nuk do ece shume mire gjate kësaj dite. Here pas here do keni debate dhe probleme serioze dhe do ndiheni keq. Beqaret nuk do duan te hedhin asnjë lloj hapi te nxituar. Njohje do ketë, por ata nuk do binden plotësisht. Buxheti do jete goxha me i mire, kështu qe filloni te shlyeni borxhet e hershme e me pas bëni investimet qe do ju duhen.

Shigjetari



Do jeni tej mase tolerante me partnerin tuaj sot dhe marrëdhënia me ta ka për te qene e jashtëzakonshme. Edhe ata qe kane pasur debate e probleme serioze do jene me te qete. Beqaret me shume gjase do marrin vendime te rëndësishme pas disa takimeve mbresëlënëse qe do kenë. Ne planin financiar mos u tregoni impulsive sepse mund te gaboni rende.

Bricjapi

Sot do keni konflikte te njëpasnjëshme me partnerin tuaj dhe shpesh do ndiheni keq. Hiqni dore nga te qenit mendjemëdhenj dhe jini sa me te hapur ndaj ndryshimeve. Beqaret me ne fund do fillojnë një romance te bukur, e cila do iu sjelle emocione dhe kënaqësi te pafundme. Buxheti nuk do jete ne gjendjen me te mire te mundshme. Nuk do gjeni dot zgjidhje për problemet qe keni pasur.

Ujori

Dite e ngrohte, me diell dhe ngjyra do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Pranë partnerit do përjetoni kënaqësi te paimagjinueshme. Beqaret nuk duhet te jene shume impulsive sepse mund te bëjnë gabime te pafalshme e me pasoja për te ardhmen. Me shpenzimet do jeni te arsyeshëm dhe gjendja e financave nuk ka për te qene aspak e keqe.

Peshqit

Do jeni ne humor te shkëlqyer sot ju te dashuruarit dhe do ja shprehni akoma me shume ndjenjat atij qe keni ne krah. Dielli do ndriçoje gjithë kohës dhe do ju beje te ndiheni me se miri. Beqaret nuk duhet te ndërmarrin shume rreziqe sepse mund te gabojnë. Ne planin financiar do keni sukses te garantuar. Gjendja ka për te qene shume here me e mire se me pare.