Dashi

Ju duhet të gjeni dialogun me partnerin/en, përpiquni të kërkoni më shpesh praninë e tij/saj. Nëse keni bërë gabime, përgjegjësia nuk është vetëm e juaja. Beqarët do të duhet të shikojnë përreth dhe të bëjnë një përzgjedhje të miqësive të tyre. Mos refuzoni ndihmën e një kolegu në punë, do t’ju duhet për të arritur qëllimet e dëshiruara.

Demi

Do të ndiheni të demoralizuar dhe të lënduar, sot dashuria nuk është vërtet mirë. Reflektoni për gabimet tuaja dhe përpiquni të rikuperoni, gjithçka është e mundur! Beqarët do të jenë në gjendje të identifikojnë një person që ka shprehur simpati për ta, por nuk dëshirojnë ta pranojnë. Ka ardhur koha që të përqendroheni në karrierën tuaj, keni të gjitha kredencialet.

Binjakët

Sot ju do të keni për të rregulluar një situatë të komplikuar sentimentale që keni krijuar pa dashur. Rrëfeni sekretet tuaja tek partneri/ja dhe largoni të kaluarën. Me pjesëmarrjen e Mërkurit, beqarët mund të takojnë dikë shumë të veçantë. Disa grindje ose shumë diskutime do të ndryshojnë gjendjen tuaj me kolegët. Mos u shqetësoni, çdo gjë do të zhduket shpejt!

Gaforrja

Jini të sinqertë në dashuri dhe mos bëni premtime që nuk mund t’i mbani. Qëndroni në ndonjë keqkuptim të zakonshëm dhe tregoni ndjenjat tuaja të vërteta. Beqarët do të ndihen pak të nënshtruar dhe do të kenë pak dëshirë për të bërë takime apo njohje të reja. Punë e vështirë për të treguar sa jeni të vlefshëm, është koha që të mos lini asnjë gur të palëvizur dhe të shfrytëzoni çdo mundësi.

Luani

Sot do të përjetoni momente intensive me personin e zemrës. Dashuria është në krye dhe mund t’i kushtoni gjithë kohën tuaj puthjeve dhe butësisë, do të merrni njëqind herë më shumë lavdërime! Beqarët që kërkojnë për shpirtin e tyre binjak mund të shpresojnë të takojnë personin e duhur. Nuk u takon të tjerëve të gjykojnë projektin tuaj, dikush mund të bëjë që ju të largoheni nga smira.

Virgjëresha

Jeni të bindur se gjithçka është kundër jush. Mos u shqetësoni, kjo është vetëm përshtypja juaj, duhet të jeni më të lirshëm dhe do të shihni se gjithçka do të duket më e qartë. Sot zemrat e vetmuara do të jenë veçanërisht interesante dhe do të tërheqin shumë persona rreth vetes! Ngadalësoni ritmin e punës, jeni shumë të zënë, lini disa përgjegjësi për të tjerët.

Peshorja

Ju jeni shumë të dashuruar dhe do të bëni gjithçka për të ruajtur lumturinë. Tashmë mund të hidhni themelet për një projekt në çift, shikoni se çfarë mendon partneri/ja juaj! Lajme të mira edhe për beqarët që duan të udhëtojnë dhe të argëtohen, do të jetë një ditë e gazuar! Marsi do t’ju ndihmojë të keni më shumë besim tek vetja dhe angazhimi juaj në punë do të jetë i tillë që të vihet re nga eprorët!

Akrepi

Kuptimi në çift do të vendosë krahët në historinë tuaj të dashurisë, duhet ta pranoni se nuk po shkon keq asgjë. Por përpiquni të jeni më të hapur për dialog. Beqarët do të duhet të përpiqen për të mbajtur një premtim, por vështirë se do të kenë sukses. Ndoshta nuk jeni shumë të fokusuar në projektet tuaja dhe ju duket se diçka është e gabuar. Përqendrohuni te qëllimet tuaja.

Shigjetari

Do të gjesh pak ‘ekuilibër në çështjet sentimentale dhe këtë ditë do të shohësh pak’ më shumë lehtësim. Përkushtojuni pasionit dhe gjithçka do të zgjidhet! Zemrat e vetmuara që kanë vendosur të kthejnë faqen sot do të duan të argëtohen dhe të provojnë përvoja të reja! Ju nuk do t’ju mungojë energjia dhe vendosmëria për tu përballuar me angazhimet në punë dhe do të gjeni një mënyrë për të fituar.

Bricjapi

Mos e lini veten dhe ndjenjat tuaja në hije dhe të shkoni pas nevojave të partnerit/es tuaj. Mos u ankoni për çdo gjë të vogël dhe përpiquni të shmangni tensionet në çift. Beqarët do të kenë njohje të reja, por do të jenë të zënë duke u përpjekur për të bërë për vete një person që ju pëlqen. Do të merrni shumë përgjegjësi në punë dhe me ndihmën e Mërkurit do të jeni në gjendje të gjeni një zgjidhje për gjithçka.

Ujori

Bëni disa sakrifica për t’i dhënë përsëri jetë marrëdhënieve tuaja. Sot merrni nismën në dashuri dhe jepini freskinë përsëri një historie që duket se është bërë e paqartë. Jepini sugjerime të reja partnerit/es! Beqarët do të jenë në gjendje të marrin një konfirmim nga një i njohur. Do të dëshironi të punoni në një projekt që është afër zemrës suaj, mos prisni më gjatë, por vazhdoni!

Peshqit

Sot ju mund të keni mundësi të shkëlqyeshme për të zgjidhur një problem dashurie që ju bën të mendoheni. Mos e humbisni situatën dhe merruni me gjithçka në kohën e duhur. Beqarët do të jenë në gjendje të kultivojnë shpresën për të gjetur dashurinë, sot ata mund të bëjnë takime vendimtare. Mërkuri do t’ju ndihmojë të arrini rezultate të rëndësishme në punë.