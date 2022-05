Dashi

Do jeni me shume xheloze nga me pare ju te dashuruarit dhe marrëdhënia ne çift nuk ka për te qene aspak e qëndrueshme. Mund te debatoni edhe për gjera te kota. Beqaret do jene mjaft realiste dhe nuk do hedhin asnjë hap te nxituar. Ne këtë mënyrë ata do e mbrojnë veten nga zhgënjimet. Ne planin FInanciar do keni probleme serioze po u nxituat te kryeni shpenzime marramendëse.

Demi

Dite ideale do jete kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Do e dini mire çfarë nevojash keni ju dhe çfarë te bëni për ta kënaqur partnerin. Beqaret nuk duhet te nxitohen për asgjë sepse atëherë kur te mos e presin situata do ju dale jashtë kontrollit. Me FInancat do duhet sa me shume maturi. Po nuk u treguat te kujdesshëm situata mund te dale edhe jashtë kontrollit.

Binjaket

Dite e këndshme ka për te qene kjo e sotmja për te dashuruarit edhe pse emocionet nuk do jene aq te forta sa do kishit dashur. Beqaret do realizojnë një takim vërtet te veçante i cili do ua ndryshoje përgjithmonë jetën. Ja qe gjerat me te bukura ndodhin atëherë kur nuk e pret. Jupiteri do ju nxite gjithë kohës te tregoheni kursimtare me shpenzimet dhe gjendja do mbetet e mire.

Gaforrja

Kjo e sotmja nuk do jete një dite shume e lehte për t’u kaluar. Here pas here mund te keni edhe debate me partnerin dhe nuk do ndiheni te qete. Beqaret duhet t’i mendojnë disa here gjerat para se te hedhin hapa pasi ne te kundërt mund te lëndohen. Ne planin FInanciar do mbizotërojë gjithë kohës ekuilibri. Do ju dalin paratë edhe për te hequr mënjanë edhe për te shpenzuar.

Luani

Sot do rrezoni te gjitha tabute qe keni pasur ju te dashuruarit dhe marrëdhënia ne çift do FIlloje te ndryshoje rrjedhe. Keni për t’u ndier me mire se kurrë me pare. Beqaret do kenë takime te njëpasnjëshme, por asnjeri nuk do jete ashtu si ata e kishin menduar. Ne planin FInanciar rekomandohet sa me shume maturi. Po kryet investime te ekzagjeruara situata mund te ndërlikohet tej mase.

Virgjeresha

Te gjitha vështirësitë qe keni pasur ne jetën tuaj ne çift do zhduken si me magji gjate kësaj dite. Keni për t’u ndier me mire se me pare. Beqaret me ne fund do takojnë personin për te cilin do iu rrahe zemra shume fort. Shume gjera kane për te qene me mire se me pare për ta. Edhe pse FInancat nuk do jene shume te mire, nuk duhet kurrsesi te merrni para borxh.

Peshorja

Sot nuk do kaloni një dite shume te lehte ju te dashuruarit. Here pas here mund te debatoni ashpër me te dhe nuk do ndiheni te qete. Beqaret do FIllojnë ta shohin me një sy tjetër një mik te vjetër, por tani për tani as qe do guxojnë t’i shprehin ndjenjat. Ne planin FInanciar nuk duhet ndërmarrë shume rreziqe sepse po FIlluan problemet keni për te pasur vështirësi pafund.

Akrepi

Do kaloni plot momente te këndshme me partnerin tuaj sot dhe do dëshironi te qëndroni gjithë kohës pranë njeri-tjetrit. Shpesh do ju duket sikur nuk jeni ne realitet. Beqaret nuk do e gjejnë dot personin për te cilin kane nderuar dhe do qëndrojnë vetëm. Financat, për fat te mire, do jene shume me te ekuilibruara nga me pare dhe mund te kryeni edhe ndonjë investim.

Shigjetari

Do ja kaloni mjaft mire me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe nuk do doni te ndaheni për asnjë moment prej tij. Do zbuloni edhe një ane tjetër te karakterit te tij qe do ju tërheqë akoma me tepër. Beqaret me mire te qëndrojnë edhe pak kohe vetëm sepse do ju dalin mundësi me te mira se sot. Ne planin FInanciar bëjini me kujdes llogarite qe mos keni probleme.

Bricjapi

Ekuilibri do mbizotërojë gjithë kohen sot ne jetën tuaj ne çift. Do ndiheni aq mire me partnerin saqë nuk do ju tundoje asnjë propozim tjetër qe do ju behet. Beqaret nuk do jene ende gati për te bere ndryshime ne jetën sentimentale dhe do refuzojnë disa mundësi te shkëlqyera. Ne planin FInanciar gjendja do përmirësohet jashtëzakonisht. PërFItoni për te hequr disa para mënjanë.

Ujori

Ju dhe partneri do jeni gjithë kohës bashke sot dhe askush nuk do mund tua prishe harmoninë. Te gjithë do ju kenë zili për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin. Beqaret jo vetëm qe do kenë takime, por mund te FIllojnë edhe një lidhje afatgjate dhe te qëndrueshme. Me FInancat nuk do i keni punët shume mire sepse do kryeni shpenzime te konsiderueshme.

Peshqit

Do jeni shume te drejtpërdrejtë me partnerin tuaj gjate kësaj dite dhe kjo nuk do lejoje qe mes jush te lindin probleme. Beqaret duhet t’i bëjnë sytë katër ne çdo moment sepse persona interesante do shfaqen atëherë kur ata nuk e presin. Buxhetin do e menaxhoni me shume kujdes dhe asgjë e keqe nuk ka për t’iu ndodhur. Mund te bëni edhe ndonjë investim me tepër.