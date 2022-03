Izraeli është duke bërë përpjekje për të ndërmjetësuar bisedimet mes Ukrainës dhe Rusisë, dhe në të ardhmen mund të jetë vend i negociatave të nivelit të lartë, ka thënë presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky.

“Kryeministri i Izraelit, Naftali Bennett është duke tentuar të gjejë zgjidhje për mbajtje të bisedimeve”, ka thënë Zelensky përmes një videomesazhi.

“Ne jemi mirënjohës për përpjekjet e tij, dhe herët apo vonë ne do të nisim bisedimet me Rusinë, me mundësi në Jerusalem”.

“Ky është vendi i duhur për të gjetur paqe, nëse është e mundshme”, ka thënë ai.

Komentet e Zelenskyt kanë ardhur pasi ai i është adresuar Parlamentit të Izraelit – përmes nje video mesazhi.

g.kosovari