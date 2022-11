Faqja e famshme Terrible Maps ka publikuar një hartë me mbiemrin më të zakonshëm dhe të përhapur në të gjitha vendet evropiane.

Most popular last names throughout Europe pic.twitter.com/UFRcqHj7aq

— Terrible Maps (@TerribleMaps) November 23, 2022

Sipas këtyre të dhënave, rezultatet për rajonin tonë janë si më poshtë: mbiemri më i zakonshëm në Shqipëri është Beqiri, në Kosovë është Hoxha, në Mal të Zi ka më së shumti persona me mbiemrin Popoviç, ndërsa mbiemri më i zakonshëm në Serbi është Jovanoviç.

/e.d