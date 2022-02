Kryeministri Edi Rama ka ndarë sot pamje nga punimet në tunelin e Skërficës përgjatë rrugës Kardhiq Delvinë.

Rama shprehet se kjo vepër e bukur së shpejti pritet t’i vihet në shërbim Shqipërisë turistike për ta afruar edhe më shumë Sarandën këtë verë.

“Mirëmëngjes dhe me një tjetër vepër të bukur që së shpejti do t’i vihet në shërbim Shqipërisë turistike, siç është Tuneli i Skërficës, përgjatë rrugës së re Kardhiq-Delvinë që do ta afrojë ndjeshëm Sarandën këtë verë, ju uroj një ditë të mbarë”, shkruan Rama.

g.kosovari