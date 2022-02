Greqia gati ndaj kërkesës së Ukrainës: Përcjell përmes Polonisë, pajisje ushtarake në Kiev

Vendimi është bërë i ditur nga kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis, pas një takimi të zhvilluar sot në Pallatin Maximos me pjesëmarrjen e ministrit të Mbrojtjes Kombëtare Nikos Panagiotopoulos dhe shefit të Shtabit të Përgjithshëm Konstantinos Floros.

“Greqia i përgjigjet kërkesës së Ukrainës, në konsultim me aleatët e saj në NATO, partnerët e saj në BE. “Dhe duke treguar solidaritetin e saj praktik me popullin e sprovuar ukrainas, po dërgon gjatë ditës pajisje mbrojtëse me 2 C-130 të cilat do të nisen për në Poloni”, thuhet në njoftimin përkatës.