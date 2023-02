Ai kishte kryer një grabitje në rrugë, që i kishte fituar vetëm 30 euro: autori, një tridhjetë vjeçar shqiptar, me një dënim të mëparshëm, u dënua sot (6 shkurt) në gjykatën e Bolzanos me 4 vjet burg.

Pavarësisht sasisë së vogël të plaçkës, në fakt, ishte sërish një grabitje e vërtetë, pasi ishte ushtruar dhunë: grabitësi kishte goditur me grusht një djalë 17-vjeçar, të cilin me të cilin u shkëmbye në rrugë pranë kopshteve Rapp në Bressanone dhe menjëherë më pas i mori portofolin me 30 euro.

Faktet datojnë në një mbrëmje të nëntorit të kaluar. Shqiptari më pas u arrestua dhe mëngjesin e sotëm u dënua me 4 vjet burg (dënimi themelor prej 6 vitesh i reduktuar për një të tretën në bazë të procedurës së shkurtuar). 30-vjeçari aktualisht po mbahet në burg në Bolzano.

/s.f