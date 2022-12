Ish-kreu i SHISH, Fatos Klosi, i ftuar në emisionin “Shqip” në Dritare Tv, duke komentuar sulmin që iu bë Berishës në 6 dhjetor, ku një person e qëlloi me grusht, tha se Berisha korri atë që ka mbjellë, por nuk beson se ky sulm ka qenë i organizuar.

“Berisha i ka rrahur të tërë, Servet Pëllumbin, Arben Imamin, Ndre Legisin, Edi Ramën e bëri për spital. Nanon nuk e rrahu, por e futi në burg. Nuk kishte vend për trazira. Ishte një ngjarje që ndodhi me Berishën i rrethuar nga një numër i madh badigardësh. Më vjen keq që ndodhi. Ai korri atë që mbolli. 30 vjet e ka bërë këtë gjë. Ky ishte një incident që ndodhi papritur.

I pyetur nëse do ta përdorë këtë ngjarje, Klosi tha se Berisha asgjë nuk ka zgjidhur punë me dhunën. “Ja ku është”, tha ai.

“Nuk është më aq kollaj të bëhen veprime të tilla për të përfituar. Mediat u morën me Berishën dhe e harruan Samitin.”

Dy ditë pas dhunës së ushtruar në protestën e 6 dhjetorit, Sali Berisha u shfaq në zyrën e tij në selinë e PD me ish-presidentin e Kroacisë, Stipe Mesiç, me mban syze dielli, pasi në fytyrën e tij ka ende shenja nga grushti i Gert Shehut, i cili e goditi teksa Berisha po marshonte së bashku me protesutesit. Berisha deklaroi para ish- presidentit kroat, se personi që ishe zgjedhur për ta sulmuar është një informator i policisë kriminale.

“Personi i zgjedhur që do më godiste është informator i policisë kriminale, me të cilin është marrë një nga figurat më të zeza të historisë së shtetit shqiptar”, u shpreh Berisha.

Më pas, po me syze dielli u shfaq në një aktivitet tjetër, në takimin e FRPD-së për Ditën e Rinisë dhe në mbrëmje, gjatë promovimit të librit të Besnik Mustafajt.

