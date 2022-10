Analisti Shpëtim Nazarko ka komentuar lidhur me marrëveshjen Berisha-Meta për zgjedhjet vendore për të cilën u shpreh se PD nuk duhet të shpresojë në një fitore, ndërsa theksoi se e sheh këtë situatë si një qetësi përpara furtunës.

Nazarko tha gjatë një interviste për MCN se duhet pritur vendimi i gjykatës më 3 nëntor për të parë ecurinë, ndërsa theksoi se nga e gjithë kjo Meta ka përfitimet e veta.

“Jemi në situatë shumë kaotike dhe nëse e gjykon fare thatë pa e kushtëzuar me ambientin ekonomik, krizën, mendoj se në të gjitha rastet në gjendjen që është opozita nuk prodhon dot asgjë. Por duhet pritur vendimi i 3 nëntorit sepse sido që ta gjykojmë gjendjen e taktikave që marrin lojtarët Berisha-Meta, nëse gjykata e shtyn prapë procesin gjyqësor atëherë jemi në situatën kur ky poli i lirisë do jetë një parti e përbashkët. Jemi prapë atje ku ishim dhe PD të shpresojë te një fitore me në krye një non grata, për mua jemi në një qetësi përpara furtunës. Vendimi gjykatës mund të sjellë situata që Meta dhe Berisha është një çati ku poli lirisë mund të ngrejë flamurin e vet, por problemi është se sa ka filluar. Besoj se jemi përballë një qetësie pa filluar stuhia e cila pritet të fillojë pas 3 nëntorit”, tha analisti.

I pyetur se çfarë po i bën aleatët dhe pjesën tjetër që të kenë qëndrim të qartë, Nazarko u shpreh se Berisha po përsërit gabimin e vitit 2009.

“Kjo është një tezë që e kam përsërit, Berisha po përsërit të njëjtin gabim të vitit 2009. Njëra u rrudh dhe tjera u rrit, ku gjysma e dardhës u kthye në mollë, pra fitoi LSI në kurriz të PD. Berisha nuk ka shumë zgjedhje duke u nisur nga situata, dhe aleatët do i nënshtrohen dy figurave të mëdhenj, por them se dhe ata presin me veshët ngritur vendimin e gjykatës. Ata janë në një pritje të kujdesshme ashtu sikurse grupi Alibeaj, dhe nëse gjykata vendos në favor të Berishës atëherë s’do flasim për Basha-Alibeaj, por për PD me kryetar Berishën dhe pasojat që mund të vijnë, të mira apo të këqija. Meta ka përfitimet e veta”, u shpreh Nazarko.

/s.f