Në “Qafë të Pazarit”, aty ku kryqëzohej individi me kohën i kishim parë buzëmbrëmjesh me banderolat rozë ku pak a shumë na thuhej se, qytetërimi i ri po ngrihej duke mbrojtur të vjetrin.

Të krijohej përshtypja se, shtëpitë hijerënda produkt mendjesh të bukura nder shekuj ti kishte ndërtuar Edi Rama me dorën e tij, kalldremet shtruar nga ministrat, dhe perdet tezja me doren e saj të artë ti kishte qëndisur!

Me dorë fshinte djersët dhe pluhurin bashkuar me to se, vapa kishte rënë e plotë mbi gur.

Diku me zunë sytë Artan Lamen, një sqimetar të trashigimisë historike , ecte i hutuar dhe me gjasë i njëjti peshtjellim i ishte rrasur në mendje.

Gjuha mbështillej si në llaç me çimento nga përzierja e pështymës, me pluhur lëvizte ngadalë duke ndjellur përtesë e heshtje.

Pyeta një punëtor, “kur mbaron kjo bina”?

Me pa njëherë me qesendi sikur të kisha zbritur nga hëna dhe mu gjegj, “ç’thua more jaran, ka ndonjë gjë në anet tona që ka mbaruar në kohë që të mbarojë kjo?! Pastaj tha duke me shkelur syrin, “ja aty sipër kemi konsullatën greke dhe çoku bam-bum me çekiç i bëjmë zhurmë se ne jemi patriotë të mëdhenjë”!

Ngrita sytë dhe aty vërtetë valvitej flamuri helenik i zyrës diplomatike.

Kur në rrëzë zbrita, pashë këpucët e pantallonat të cilat ngjanin me ato të një bojaxhiu pas disa oresh punë e mundim. Kjo ishte Gjirokastra sot, më 21 Maj në vitin e 9-të të Edi Rames Hyqymet.