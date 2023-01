Një gjeneral amerikan ka paralajmëruar se ka një rrezik të madh që SHBA të përfshihet në një luftë me Kinën në vitin 2025. Gjenerali Michael A. Minihan, shërben si kreu i Komandës së Lëvizshmërisë Ajrore që mbikëqyr flotën e shërbimit të transportit dhe avionëve të karburantit.

Ai thekson se lufta mund të shkaktohet për Tajvanin, duke u bërë thirrje njerëzve të tij që të jenë gati për të luftuar. “Shpresoj se jam gabim. Instinkti im më thotë se ne do të luftojmë në vitin 2025 ”, shkroi Michael Minihan, shefi i krahut të Forcave Ajrore të SHBA, në një memo të brendshme, vërtetësia e së cilës u konfirmua nga Pentagoni amerikan për AFP të premten. Presidenti i Kinës Xi Jinping do të ketë ‘ekipin, motivimin dhe mundësinë në vitin 2025’, thotë oficeri i lartë ushtarak amerikan, duke parashikuar se zgjedhjet që do të mbahen në vitin 2024 në ishull do t’i japin udhëheqësit kinez “arsye” për të ndërmarrë veprime.

Ai beson gjithashtu se zgjedhjet e 2024 në SHBA do t’i ofrojnë gjithashtu Pekinit një Amerikë “të shpërqendruar”. Në shkresë, ai u bën thirrje njerëzve të tij të stërviten për luftime, duke përfshirë qitje gjuajtëse: “Shënoni në krye”, këshillon komandanti i krahut.

Në gusht, Kina nisi stërvitjet ushtarake në shkallë të gjerë rreth Tajvanit në një shfaqje të paprecedentë të forcës si hakmarrje pas një vizite në ishull nga Nancy Pelosi, në atë kohë kryetare e Dhomës së Përfaqësuesve.

Kina e konsideron ishullin prej 24 milionë banorësh një provincë të sajën, në pritje të ribashkimit me kontinentin që nga përfundimi i luftës së saj civile në 1949. Ajo ka parë me pakënaqësi në rritje shtrëngimin e marrëdhënieve në vitet e fundit midis Taipeit dhe Uashingtonit, i cili i ofron ndihma ushtarake Tajvanit prej dekadash.

/e.d