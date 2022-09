Një video tejet shqetësuese është bërë virale në rrjetet sociale. Video tregon një gjarpër të mbërthyer brenda veshit të një gruaje, dhe merrni me mend! Është e gjallë. Video 3 minuta u postua në Facebook nga një përdorues i quajtur Chandan Singh me mbishkrimin: “Gjarpri hyri brenda veshit”.

Në video gruaja shihet e qetë e ulur brenda dhomës së mjekut, ku ky i fundit, i veshur me doreza, shihet duke përdorur një kapëse për të provuar të heqë gjarprin nga veshi i pacientit. Vendi apo koha e ngjarjes nuk është bërë e ditur në video, sipas The Helthsite.

Kafshimi i gjarprit mund të shkaktojë urgjenca të rënda mjekësore që përfshijnë paralizë të papritur, dështim të zemrës, çrregullime të rënda të gjakderdhjes që mund të çojnë në hemorragji fatale, etj. Helmi në kafshimin e gjarprit mund të shkaktojë gjithashtu dështim të pakthyeshëm të veshkave dhe shkatërrim të rëndë të indeve lokale që mund të shkaktojë paaftësi të përhershme dhe amputimi i gjymtyrëve.

Cilat janë rreziqet e kafshimit të gjarprit?

Kafshimet e gjarpërinjve mund të jenë kërcënuese për jetën, prandaj njohuria e duhur për atë që mund të ndodhë kur ju kafshoni nga një prej tyre është shumë e rëndësishme. Këtu është një listë e gjërave që mund të ndodhin në trupin tuaj pasi të kafshoheni nga një gjarpër:

-Dhimbje dhe ënjtje rreth pickimit

-Mavijosje

-Gjakderdhje

-Flluska rreth pickimit.

-Dhimbje të forta dhe ndjeshmëri në vendin e pickimit.

-Nauze

-Ethe, e shoqëruar me të dridhura

-Dhimbje koke kronike

-Konvulsione

-Mpirje

-Të vjella

-Diarreja

-Frymëmarrje e lodhur (në raste ekstreme, frymëmarrja mund të ndalet fare)

Helmi i pranishëm në kafshimet e gjarpërinjve mund të shkaktojë një reaksion alergjik te disa njerëz, i cili mund të përfshijë anafilaksinë. Përveç simptomave të lartpërmendura, kafshimi i gjarprit mund të shkaktojë edhe frikë dhe panik.

Cilat organe preken më shumë?

Kafshimet e gjarpërinjve janë si injektimi i helmit brenda trupit, direkt në gjak. Helmi mund të shkaktojë ndryshime në qelizat e gjakut, të parandalojë mpiksjen e gjakut dhe të dëmtojë rëndë enët e gjakut, duke bërë që ato të rrjedhin. Këto ndryshime në trup mund të çojnë në gjakderdhje të brendshme dhe në dështim të zemrës, frymëmarrjes dhe veshkave.

Çfarë duhet të bëni pas pickimit të gjarprit?

Kur dyshoni për një pickim gjarpri, kontrollohuni menjëherë nga një mjek. Megjithatë, nëse keni pak kohë në mes, përpiquni të ndiqni hapat e përmendur më poshtë:

-Qetësohuni dhe mos u frikësoni.

-Lëreni pacientin të ulet me kafshimin nën nivelin e zemrës.

-Hiqni çdo gjë të ngushtë nga pjesa e kafshuar e trupit.

-Lani menjëherë plagën me ujë të ngrohtë me sapun. Mbulojeni pickimin me një picetë të pastër dhe të thatë.

Vizitoni menjëherë një mjek.

/a.r