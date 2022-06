Deputeti i Partisë Demokratike Gazment Bardhi i ftuar në emisionin “Top Story” tha se Sali Berisha është ai që nisi betejën mes demokratëve.

“Dua të them që ne nuk duam që të kemi një betejë brenda PD-së por Berisha është ai që vendosi fokusin e betejës brenda PD-së. Personalisht kam bërë një zgjedhje për të gjithë njerëzit që kanë besuar tek unë se për çdo shpifje që bën Berisha ndaj meje, unë do ti përgjigjem me një të vërtetë ndaj tij. Atë që unë besoj, që ai nuk është e ardhmja e PD-së e kam thënë e do ta them me zë të lartë. Jam i bindur që në politikë nëse bën gjërat që besojnë koha do të japë të drejtë. Unë besoj që Berisha nuk është e ardhmja e PD-së. Ai është i izoluar nga partnerët tanë strategjikë dhe pas 32 vitesh PD-ja duhet të prodhojë një lider të ri”, tha Bardhi.

/e.d