Gazetarja ruse e cila u shfaq me pankartë në duar gjatë një edicioni lajmesh, në të cilën shkruhej stop luftës, po ju mashtrojnë, ka deklaruar se është e frikësuar për jetën e saj.

Marina Ovsyannikova u akuzua për protestë të paligjshme dhe u gjobit me 30, 000 rubla, pas lirimit të saj nga autoritetet.

Redaktori i kanalit kryesor televiziv shtetëror, i cili ka paraqitur një pikëpamje njëanshme të konfliktit në Ukrainë , tha se ajo u arrestua dhe u mor në pyetje për më shumë se 14 orë përpara se të dilte në ditën e djeshme në një gjykatë në Moskë.

Nëna e dy fëmijëve tha sot se nuk kishte menduar të largohej nga Rusia dhe se shpresonte se nuk do të përballej me akuza të mëtejshme penale, për të cilën ishin të frikësuar avokatët e saj.

“Unë besoj në atë që bëra, por tani e kuptoj shkallën e problemeve me të cilat do të më duhet të përballem dhe natyrisht jam jashtëzakonisht e shqetësuar për sigurinë time. Unë absolutisht nuk ndihem si hero. . . E dini, unë me të vërtetë dua të ndjej se kjo sakrificë nuk ishte e kotë dhe se njerëzit do të hapin sytë”, ka thënë ajo shkruajnë mediat e huaja.

Ovsyannikova ndërpreu transmetimin e Vremya , një program lajmesh që ka miliona shikues.

Ajo mbajti një tabelë me shkrime të gjuhës angleze dhe ruse ku shkruhej: “Jo luftë. Ndaloni luftën. Mos i besoni propagandës. Ata ju gënjejnë këtu. Rusët kundër luftës.”

Qëndrimi i saj u vlerësua nga Presidenti Zelensky dhe politikanë të tjerë perëndimorë.

Por Kremlini e denoncoi aktin e saj të protestës .

Për tre javët e fundit, mediat ruse i janë referuar pushtimit të Ukrainës si një “operacion special ushtarak”.

Ovsyannikova, e cila ka lindur në Odesa, në jugperëndim të Ukrainës, ndërsa ishte ende pjesë e Bashkimit Sovjetik, tha se donte jo vetëm të protestonte kundër luftës, por edhe t’u dërgonte një mesazh drejtpërdrejt rusëve: “Mos u bëni zombi, mos e dëgjoni këtë propagandë, mësoni se si të analizoni informacionin; mësoni se si të gjeni burime të tjera informacioni – jo vetëm televizionin shtetëror rus.”

Ajo kishte regjistruar një video para protestës së saj, në të cilën e përshkruante pushtimin e Ukrainës nga Kremlini si një “krim”, duke shtuar: “Rusia është një vend agresor dhe përgjegjësia për atë agresion qëndron në ndërgjegjen e vetëm një personi. Ky person është Vladimir Putin. Dhjetë brezat e ardhshëm të rusëve nuk do të jenë në gjendje të pastrohen nga turpi i kësaj lufte vëllavrasëse”.

Ministria e brendshme ruse nuk ka konfirmuar ende nëse janë planifikuar procedura të mëtejshme ligjore kundër Ovsyannikova.

“Dua të falënderoj të gjithë për mbështetjen e tyre”, tha ajo pas daljes nga gjykata dje.

Ovsyannikova nuk mendohet të jetë përfshirë në protestat e opozitës në të kaluarën.

Thuhet gjithashtu se ajo është një notare e mirë në ujërat e hapura që ka notuar lumenjtë Bosfor dhe Vollgë.

Ajo u nda së fundmi nga bashkëshorti i saj, Igor, drejtor në RT , transmetuesi i financuar nga Kremlini.

Ai nuk ka komentuar për protestën e saj.

Rreth 200 gazetarë të pavarur ose opozitarë besohet se janë larguar nga Rusia nga frika se mund të arrestohen.

Ovsyannikova nuk është e vetmja punonjëse e televizionit shtetëror që kundërshton luftën.

Një numër prezantuesish të njohur të televizionit shtetëror besohet se kanë dhënë dorëheqjen në shenjë proteste ditët e fundit, ndërsa deri në 20 punonjës të RT vlerësohet të jenë larguar që nga fillimi i luftës.

Lilia Gildeeva, e cila prezantoi një program aktual në NTV, një kanal televiziv i mbështetur nga shteti, tha dje se ajo kishte ikur nga Rusia dhe kishte dhënë dorëheqjen.

Pothuajse 15,000 njerëz janë arrestuar në protestat kundër luftës në të gjithë Rusinë, sipas grupit të të drejtave civile OVD Info./m.j