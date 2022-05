Diten Boterore te Lirise se Shtypit gazetari Martin Leka ka thumbur deklarat e Sali Berishës duke bërë edhe një krahasim.

Leka me anë të një postimi në rrjetin social facebook, shkruan se “28 vjet pa nje dite me pare, kur dola nga nje banese pa drite, degjova Presidentin e kohes ne nje konference shtypi te fliste me nje gjuhe te hekurt e te drunjte!

Sot, pas 28 vjet pa nje dite, ish-Presidentin e degjoj serish te flase me te njejten gjuhe, me nje ndryshim: atehere e kishte me Fatos Nanon e partine e tij, sot e ka me Edi Ramen e partine e tij gjithashtu(edhe me Lulzim Bashen“.

g.kosovari