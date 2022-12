Evi Kokalari bën fajtor Sali Berishën për mënyrën si u zhvillua gara për kreun e forumit rinor të PD.

Në studion e “Të Paekspozuarit”, Kokalari tha se do të takohet me Berishën gjatë qëndrimit në Tiranë.

Jam zhgënjyer me faktin që Berisha nuk ka marrë masat për të parandaluar dhe nuk mundi ta ndalonte. Do e takoj Berishën. Kam ardhur për çështje personale. Nuk ka rëndësi je me Berishën apo jo. Kur ke një biznes dhe gabon, fajtori është pronari. Jam acaruar gjatë garës së forumit rinor me njerëz që e dija çfarë bënin.