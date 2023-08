Kryetari i Komunës së Çairit në Maqedoninë e Veriut, Visar Ganiu, ka reaguar pas akuzave që iu bënë për shkak se priti kryeministrin e Kosovës Albin Kurti.

Ai ka bërë të ditur se është gjobitur personalisht, e po ashtu edhe institucioni që ai drejton, për shkak të pranisë së simboleve shqiptare dhe mos përdorimit të flamurit e himnit të shtetit, në tubimet e 11 gushtit.

Sipas Ganiut keto ndëshkime jane te qellimshme dhe me prapavije politike.

“Kanë filluar diferencimet politike si në kohën e komunizmit këtu, ai që mendon ndryshe largohet nga puna, ndërrohen drejtorët.Një ditë para se të vijë kryeministri Albin Kurti, në një televizion nacional në gjuhën maqedonase gazetarja e pyet në çfarë cilësie vjen Kurti, ai e ka ditur sepse ne në shtete kemi paralajmëruar ardhjen, ai thotë se vjen në mënyrë private, ajo ishte shkak, ne jemi institucion dhe opozita pastaj doli me qëndrimet opozita maqedonase, doli kryeministri me qëndrim negativ ndaj vizitës me shumë lëshime, pastaj u kyç edhe presidenti, një ditë prapa edhe presidenti i Serbisë, të gjithë këto i shoh me një vijë”.