Pas përfundimit të mbledhjes së grupit të deputetëve sot në Kukës, Gazment Bardhi në një prononcim për mediat ka komentuar zgjedhjen e Avokatit të Popullit.

Bardhi ka deklaruar se kërkesa e tij ndaj kryetares së Kuvendin për zgjedhjen e Avokatit, ka ardhur si një shqetësim i paraqitur nga SHBA dhe BE, për çuarjen para të këtij procesi.

“Kam propozuar që ky proces të mos jetë një 17 maj tjetër, ku avokati zgjidhet duket ngrënë pica në një zyrë të Kuvendit”, ironizoi Bardhi, ndërsa shtoi më tej se “nuk kam kërkuar të ulëm me Çuçin, por nga Kryetarja e Kuvendit, në cilësinë e saj si kreu i Parlamentit të ndërtoj një proces transparent mes palëve”.

Deputeti Bardhi u shpreh më tej se, “procese zgjedhore të institucioneve kushtetuese duke ngrën pica e dukë pirë cigare me Edi Ramën janë të pa papranueshëm për grupin parlamentar të opozitës”.

Bardhi habit me te vertete me deklaratat dhe qendrimin e tij. Shkon ne Kukes, merr pjese ne takimin e deputeteve te Berishes dhe pasuesve te tij me kandidatin e Berishes per bashkine, i cili garon me siglen e PL, nderkohe qe ben emerime ne emer tye PD te deputeteve per komisionin e reformes zgjedhore dhe dhe deklarohet krytetar i grupit te PD. Hajde e merre vesh./m.j