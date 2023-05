Hipotezat për rikthimin e tij në politikë duket se nuk do rreshtin asnjëherë, e për më tepër në periudhë zgjedhjesh si kjo që po lemë pas.

Po flasim për Fatos Nanos i cili pre vitesh është larguar nga politika e gjithashtu edhe nga daljet televizive. Për herë të fundit foto të ish-kryetarit të Partisë Socialiste qarkulluan në festën e 70-vjetorit të tij të lindjes.

Ish-kryeministri Fatos Nano dhe bashkëshortja e tij, Xhoana Nano prej vitesh jetojnë jashtë shtetit, ndonëse Shqipëria mbetet destinacioni i tyre kryesor.

Kështu duket sot Fatos Nano, i cili ka pozuar kra një ndër kuzhinjerëve të njohur të Tiranës. Me sa duket ka ardhur per te votuar me 14 maj, nderkohe qe publik zbarkimin e tij ne Tirane e ka bere 3 dite pas zgjedhjeve.