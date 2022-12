Krimi ndodhi mbrëmjen e 21 dhjetorit tek vendi i quajtur “Banjat e Tetovës”. Trupi i pajetë i adoleshentit u gjet në ujë, ndërsa pas arrestimit e dashura e tij pranoi vrasjen, duke thënë se e goditi e mjete të mprehta në kokë pas një debati në makinë. Më pas ajo dyshohet se hodhi trupin e pajetë në Shkumbin dhe u largua nga vendngjarja.

Kushëriri i viktimës tha se i riu ishte në një lidhje me autoren e dyshuarit të krimit prej 4 vitesh dhe para se të largohej nga banesa u ka thënë familjarëve që do të takohej me të./m.j