Gazetari Berat Buzhala ka publikuar në llogarinë e tij në facebook një foto të publikuar më herët nga Vjosa Osmani ku në darkën me kancelarin gjerman Schulz, ajo ka ‘prerë’ kryeministrin Edi Rama.

Në statusin e tij të FB, Buzahala shkruan se Presidentja e Kosovës është plot mllef dhe se nese do bënte një zgjedhje mes Vuçiçit dhe Ramês ajo do zgjidhte Vuçiçin. Ai shkruan se klasa politike në Prishtinë aktuale ka ndjenja armiqësorë ndaj Shqipërisë politike.

“Kqyre cfare foto ka zgjedhe Presidentja Osmani, me ilustru darken me Kryeministrin Schulz ????. Rama i preme n’midis . Viranja vec mllef osht. Me i thane, cilin po don me e hjeke prej darkes, Ramen a Vuciqin nuk ish mendu as 1 sekond, ta kish fluturu Ramen deri ne Konispol. Aktualisht e kena ne fuqi nje klase politike qe ndaj Shqiperise politike ka sentimente armiqesore. Per keta nuk ka rendesi qe Rama i ka fitu 50 perqind te votave shqiptare, qaq sa i kane fitu keta. Thaci kur u pat zgjedhe kryeminister ne vitin 2007, Berisha ka qene kryeminister ne Shqiperi. I paten tejkalu inatet personale, edhe paten arrite me i majte te dy shtete ne raporte te mira. Shume qesharake situata”, shkruan ai.