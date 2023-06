Bebe Rexha u plagos nga një burrë gjatë koncertit të saj në Nju jork ditën e djehsme, pasi ai i hiodhi telefonin në fytyrë.

“The Sun” ka mësuar se emri i sulmuesit është Nicolas Malvagna, një 27-vjeçar, banor në Manalapan, New Jersey, ku punon si një kujdestar qensh në një dyqan kafshësh shtëpiake.

Malvagna mori pjesë në koncertin që po organizohej në ‘The Rooftop in Pier 17’, në kuadër të turneut veror të Rexhës, i cili quhet “Best F’n Night Of My Life”.

Malvagna do të dalë në gjyq ditën e sotme, 19 qershor, ku edhe do t’i shqiptohet dënimi për aktin e kryer.Sakaq kujtojmë që këngëtarja e nominuar për çmimin “Grammy” publikoi disa orë më parë një fotografi të syrit të saj të mavijosur duke shkruar thjesht “Jam mirë”./m.j