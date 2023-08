‘Ngrini dorën’ nëse nuk keni rrezikuar kurrë të kaloni rrugën ndërsa ka qenë i ndezur semafori i kuq, sepse sytë tuaj ishin në celular.

Për të mbrojtur këmbësorët që janë ‘të hutuar nga celularët’, Padova në Itali ka sjellë një risi të re. Tashmë janë instaluar semaforë me rreze infra të kuqe që do të sinjalizojnë këmbësorët që nuk duhet të kalojnë rrugën.

Përveç tre dritave, jeshile, e verdhë dhe e kuqe, tashmë shtohet një semafor i ri që do të kur këmbësori nuk duhet të kalojë rrugën, drita infra e kuqe do të ndizet dhe projeksioni i saj do të shfaqet në tokë, para këmbëve të qytetarëve për t’u tërhequr vëmendjen të gjithë atyre që rrinë me celularë në duar. Në momentin kur semafori është jeshil, drita zhduket.

Dy sistemet e para të mbrojtjes së këmbësorëve, me teknologji eksperimentale, u instaluan nga Bashkia në Prato della Valle. Ky projekt nisi të implemetohet pas vëzhgimit se gjithnjë e më shumë njerëz ecin duke parë celularët e tyre./m.j