Në kuadër të provës javore, shtëpia e ‘Big Brother VIP’ është shndërruar në një fermë deri në spektaklin e së martës. Banorët do të kujdesen për një lopë, dy dele, një qingj, një dhi dhe 5 pula.

Kjo ka sjellë edhe përplasje mes banorëve. Në një moment, Beatrix duket se është mërzitur me Donaldin dhe këtë e ka bërë të qartë duke thënë: “Donaldi e tradhton Beatrixën me lopën. I thotë Beatrixës do të bëj një pikturë dhe ndërkohë pikturon lopën.”

Beatrix u mërzit me të sepse donte që të rrinte me qingjin, por ia kishte marrë Donaldi.

Reagimi i saj erdhi pasi u ngacmua nga DJ Dagz, i cili i tha: “Ndodh tradhtia e parë në BBV. Beatrix tradhton Donaldin me…”