Një demonstrim ajror i planifikuar mbi Moskë me rastin e Ditës së Fitores u anulua papritur të hënën, e sipas autoriteteve ruse, shkak u bë moti i keq.

Dmitry Peskov, zëdhënësi i Vladimir Putin, i tha medias lokale “Kommersant” se shfaqja ajrore u anulua për shkak të “motit të keq”.

Megjithatë, gjatë orarit që mbajti fjalimin e tij Putini, në orën 10 të mëngjesit me kohën e Moskës, sipas “AccuWeather” moti parashikonte “kryesisht diell” në Moskë.

Parashikimi i Accuweather për pjesën tjetër të ditës tregoi se do të ishte “kryesisht me diell”, me disa re, dhe se shpejtësia e erës ishte rreth 5 mph.

Parada e Fitores së 9 majit, e cila shënon triumfin e Bashkimit Sovjetik ndaj Gjermanisë naziste, pritej të kishte dhe një shfaqje ajrore të avionëve që lëviznin duke krijuar simbolin “Z” në ajër.

E vendosur në tanke, në bluza, e vizatuar në mure ndërtesash e në shumë vende të tjera, shkronja ‘Z’ është shndërruar në simbolin e luftës së Rusisë në Ukrainë, që nisi më 24 shkurt.

g.kosovari