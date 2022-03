Fondacioni Kundër Korrupsionit i liderit të opozitës ruse Alexei Navalny publikoi një dokumentar gati dy orësh për shtëpinë, duke pretenduar se Putin e përdor pallatin si pronë të tij, të cilën ai e mohon.

Kremlini pretendon se shtëpia është një sipërmarrje biznesi nga biznesmenë të ndryshëm, por bota e errët e mega të pasurve rusë ka çuar në spekulime se ajo mund t’i përkiste vetë Putinit. Pra, shtëpia që supozohet se i përket Putin, një lideri autoritar botëror aktualisht përgjegjës për një luftë në Ukrainë që ka parë disa mijëra vdekje të raportuara dhe zhvendosjen e rreth 1.5 milion njerëzve mund të jetë me interes, nje vend ku ai organizon edhe takimet me miqte e tij.

Pallati mahnitës është i kompletuar me një sërë karakteristikash të pabesueshme plot luks dhe është bërë i njohur si ‘Pallati i Putinit’.

Pra, ku është dhe çfarë ka në shtëpi?

Një dokumentar në këtë vend pretendonte se kishte një kishë të madhe në pronë, së bashku me një amfiteatër dhe një shtëpi pritjeje prej 27,000 metrash katrorë që përmban 11 dhoma gjumi për mysafirë.

Brenda pronës është një dhomë gjumi e madhe dhe një duzinë tjetër dhoma gjumi për mysafirë. Kushdo që qëndron atje mund të përdorë gjithashtu një kazino të stilit të Las Vegas-it, të kompletuar me një bar kërcimi në xhiro, ose ta shijojë veten me një pije në barin e notit.

Aleatët e Navalny publikuan foto të pallatit, i cili gjithashtu thuhet se ka një kuzhinë të veçantë për mish, peshk, mallra të pjekura dhe perime.

Në gusht 2020, Navalny u helmua me Novichock, të njëjtin agjent nervor të përdorur në helmimet e Salisbury në 2017, dhe më vonë u burgos. Pasi u zbuluan akuzat, të cilat Navalny i quajti “ryshfeti më i madh në histori”, miliarderi Arkady Rotenberg pretendoi se ai zotëron rezidencën dhe ai do të bëhet një hotel apartamentesh. Djali i Arkady, Igor dhe vëllai i tij, Boris, janë të dy të sanksionuar nga Britania e Madhe për shkak të lidhjeve të tyre të ngushta me Putinin.

Vlerësimet e Navalny për pronën shkojnë mbi 1 miliard paund.

Ku është pallati i Putinit?

Pallati është afër Gelendzhik, një qytet turistik në Detin e Zi në Krasnodar Krai.

Vendndodhja e saj në Detin e Zi nuk e ka ndaluar ndërtesën që të dezinfektohet dy herë pasi myku u përhap në të.

Putin tha se asgjë që është e shënuar atje si pronë ime nuk më përket mua apo të afërmve të mi të afërt dhe nuk e kam bërë kurrë.”/m.j