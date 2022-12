Një kështjellë e shekullit të XVIII në Itali, me vlerë 12 milionë euro, që është pjesë e Montepulcianos, që ndodhet në provincën e Sienës, në rajonin e Toskanës, në Itali, është nxjerrë në shitje. Konkretisht, kalaja ndodhet pranë liqenit Trasimeno.

Nuk është një kështjellë e thjeshtë, pasi ka disa karakteristika shumë specifike dhe të veçanta që e bëjnë atë një pronë të ndryshme nga të tjerat. Kjo pronë ruan si një element të jashtëzakonshëm një amfiteatër guri të stilit romak, në formë gjysmërrethore dhe të zhytur në një oborr me pemë të larta. Gjendja e saj është optimale dhe ka një sipërfaqe totale prej 1200 metrash katrorë.

Jashtë kështjellës ka kopshte, tarraca panoramike ku mund të relaksoheni ose të hani jashtë, dhe një zonë me diell, shkurre dekorative dhe pemë ulliri. Vila kryesore strehon 7 dhoma gjumi me suitë dhe dy sallone. Në hyrje të pronës ka gjashtë kate, me dhjetë dhoma gjumi dhe gjashtë tualete.

Nga ana e saj, prona ka gjithashtu një kishëz private dhe një heliport, si dhe shërbime të ndryshme shtesë si kantinë vere, pishinë, tarracë panoramike, çati, ballkon dhe vend parkimi privat. Kalaja ndodhet pak më shumë se një orë nga qytetet si Peruggia ose Cortona. Megjithatë, nuk është e vetmja kështjellë për shitje në Evropë.

Në Itali, majin e kaluar doli në shitje kalaja e Umbrias, për një çmim prej 360 000 eurosh. E ndërtuar në shekullin XI, ajo ruan artin e Rilindjes në afreske në tavan dhe mure. Ajo ka një kishëz dhe një mur të vjetër që rrethon kështjellën.

