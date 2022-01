Protesta e 8 janarit është shoqëruar me momente tensioni dhe dhunë nga përkrahësit e Sali Berishës, të cilët kanë arritur të thyejnë dyer të selisë blu.

Situatë ka precipituar në momentet kur ndaj selisë blu janë hedhur gurë dhe sende të forta, ndërsa përkrahësit e kreut të PD-së i janë përgjigjur me gaz lotsjellës. Ndërkohë që brenda godinës ishte kryetari Lulzim Basha dhe deputet e PD-së.

Pas disa orësh të tensionuara PD ka kërkuar ndihmë nga Policia e Shtetit. Forcat e rendit kanë shpërndarë turmat me gaz lotsjellës dhe me autobotet me ujëhedhëse.

LSA ka shkrepur disa nga momentet më pikante në foto, ku ish-kryeministri Berisha u detyrua të braktisë selinë e PD-së, ndërkohë që janë fiksuar dhe momentet kur mbështetësit e tij mbrohen nga gazi lotsjellës.