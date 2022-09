Udhëheqësit botërorë duke përfshirë Joe Biden, Emmanuel Macron, Justin Trudeau dhe Jacinda Ardern do të bashkohen në funeralin e Mbretëreshës nga mbretërit e Evropës, perandori i Japonisë dhe një kastë shtetarësh të diskutueshëm, duke përfshirë Jair Bolsonaro dhe Rexhep Tajip Erdogan. Prania e Presidentit populist të krahut të djathtë të Brazilit dhe liderit autoritar të Turqisë në Londër mund të nxisë protesta që do të zgjeroheshin nëse Princi i Kurorës Mohammed bin Salman Al Saud dhe Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum ftohen gjithashtu në Britani.

Joe Biden ishte i pari që konfirmoi pjesëmarrjen e tij dje dhe shumica e liderëve botërorë nga mbretëria e Mbretit dhe Komonuelthi do të jenë atje. Presidenti rus Vladimir Putin është i sigurt se nuk do të jetë atje. Ftesat për funeralin e Mbretëreshës nuk janë dërguar në Moskë, Bjellorusi dhe Mianmar, ndërsa Irani do të përfaqësohet vetëm në një nivel ambasadori, thanë burimet e Whitehall. Ftesat për liderë të tjerë, përfshirë ish-krerë shtetesh, do të jenë në diskrecionin e Buckingham Palace. Kjo do të thotë se Obama dhe Donald Trump mund të humbasin, raporton DailyMail.

Funerali shtetëror i Mbretëreshës do të bëhet në Westminster Abbey në qendër të Londrës në orën 11:00 të së hënës. Anëtarët e vjetër të familjes pritet të ndjekin pas, ashtu siç bënë për funeralin e Dianës, Princeshës së Uellsit dhe Dukës së Edinburgut. Ushtria do të pushtojë rrugët dhe gjithashtu do t’i bashkohet procesionit. Shërbimi do të transmetohet në MB dhe në mbarë globin. Ajo erdhi pasi qeveria, e cila është përgjegjëse për organizimin e udhëtimit për funeralin, u detyrua të qartësonte masat e saj të sigurisë për vizitat e liderëve botërorë. Dokumentat e zbuluara sugjerojnë se liderëve botërorë do t’u kërkohet të udhëtojnë në funeral me autobus për arsye sigurie. Presidenti zakonisht udhëton me një limuzinë e cila është antiplumb, rezistente ndaj bombave dhe rezistente ndaj sulmeve kimike.

Lista e konfirmuar dhe jo e konfirmuar e udhëheqësve

Teksa bota mban zi për vdekjen e Mbretëreshës Elizabeth në moshën 96-vjeçare, 2000 VIP-a dhe lidera botërorë do të marrin pjesë në varrimin e Mbretëreshës. Por Vladimir Putin është përbuzur së bashku me aleatin e tij, Aleksandër Lukashenko të Bjellorusisë. Min Aung Hlaing nga Mianmar gjithashtu nuk do të pyetet pa ndonjë qëndrim zyrtar ende për Bashar al-Assad-in e Sirisë ose Kim Jong-un të Koresë së Veriut, megjithëse ka shumë pak mundësi që ata të hyjnë në listën e të ftuarve sepse ata rrallë shkojnë jashtë vendit. Ajatollahut dhe Presidentit të Iranit nuk do t’i kërkohet të jenë në Londër, por do të ftohet një ambasador i tyre. Buckingham Palace nuk pranoi të komentojë se kush është në listën e të ftuarve dhe kur do të finalizohet. Nuk mendohet se prezent do të jetë presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, i cili mori kohë nga organizimi i luftimit të vendit të tij kundër forcave të Putinit për të nënshkruar një libër ngushëllimi për Mbretëreshën.

Presidenti i Kinës Xi dhe ai i Indisë Narendra Modi nuk janë konfirmuar ende. Xi konsiderohet se nuk ka mundësi të pranojë duke qenë se ai nuk është larguar nga vendi për më shumë se tre vite. Mbreti 8-vjeçar i Arabisë Saudite Salman bin Abdulaziz Al-Saud do të ketë marrë një ftesë, por nuk ka shumë mundësi të marrë pjesë për shkak të moshës dhe shëndetit të tij. Djali i tij, Princi i Kurorës, Mohammed bin Salman Al Saud, lideri de fakto i vendit i cili u përzie me liderët botërorë në G20, mund të shkojë në Britani në vend të tij, një vendim që ka të ngjarë të nxisë protesta. MBS akuzohet se urdhëroi vrasjen e gazetarit Jamal Khashoggi në Turqi. Ai i mohon me forcë pretendimet dhe tha së fundmi se gazetari nuk do të ishte ndër 1000 objektivat e tij më të mirë për të vrarë, ‘nëse do t’i bënim gjërat kështu’.

Por agjencitë e inteligjencës amerikane përfunduan në një raport të deklasifikuar të inteligjencës se princi i kurorës saudit kishte miratuar vrasjen e vitit 2018. Miku i ngushtë i Madhërisë së Saj Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sundimtari miliarder i Dubait, ende nuk ka konfirmuar nëse ai do të marrë pjesë. Para vdekjes së saj, Madhëria e Saj ishte nën presion për ta hequr atë pasi Gjykata e Lartë zbuloi se ai ishte përgjegjës për hakerimin e paligjshëm të telefonit në Mbretërinë e Bashkuar. Një gjykatës i lartë arriti në përfundimin se Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, miku i Familjes Mbretërore dhe kryeministër i Emirateve të Bashkuara Arabe, i dashuruar në garat e kuajve, kreu “një shpërdorim total të besimit dhe në të vërtetë një abuzim me pushtetin”.

Presidenti i krahut të djathtë brazilian Jair Bolsonaro ka pranuar një ftesë për të marrë pjesë në funeralin, tha ministria e jashtme e vendit, ashtu si edhe presidenti kontrovers i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan. Krerët e shteteve dhe presidentët, mbretërit evropianë dhe figurat kryesore të jetës publike do të ftohen të mblidhen në abaci. Figura kryesore në jetën publike të Britanisë do të marrin pjesë në funeralin e saj javën e ardhshme, duke përfshirë Liz Truss dhe të gjithë paraardhësit e saj të gjallë. Por me kaq shumë njerëz që duan të shkojnë, ftesat janë të kufizuara në një për VIP plus bashkëshortin e tyre nëse e kanë një të tillë, por ka një grindje të vazhdueshme pasi qeveria i nxiti ata të fluturojnë komercialisht dhe të përdorin avionë për të shkuar në MB. Është gjithashtu e mërzitur që shumë do t’u kërkohet të hidhen me autobusë për në abaci në vend që të përdorin limuzina ose karroca shtetërore.

Të gjithë mbretërit dhe mbretëreshat e Evropës, si dhe anëtarët e vegjël mbretërorë nga kontinenti që lidhen me Madhërinë e Saj dhe Princin Philip, do të jenë atje, duke përfshirë Mbretin Willem-Alexander dhe Mbretëreshën Maxima të Holandës, Mbretin Felipe VI dhe Mbretëreshën Letizia të Spanjës, Mbretin Harald. V dhe Mbretëresha Sonja e Norvegjisë dhe Princi Albert II dhe Princesha Charlene e Monakos. Ish-mbreti i Spanjës Juan Carlos do të ndalojë mërgimin e tij të vetë-imponuar në Abu Dhabi për të marrë pjesë në funeralin e Mbretëreshës Elizabeth. Jashtë Evropës, perandori i Japonisë Naruhito do të udhëtojë në Londër së bashku me perandoreshën Masako dhe kryeministrin Fumio Kishida. Udhëheqësit e shumicës së vendeve të Komonuelthit pritet të marrin pjesë, përfshirë kryeministren e Zelandës së Re Jacinda Ardern, udhëtimi i së cilës nëpër botë do të zgjasë pothuajse 24 orë, së bashku me homologun e saj australian, Anthony Albanese.

Zyra e Jashtme inkurajoi gjithashtu liderët që të përdorin fluturime komerciale, duke paralajmëruar se Heathrow “nuk është i disponueshëm për angazhimet private të fluturimeve ose parkimin e avionëve”. Ata që insistojnë të udhëtojnë me avion privat duhet të drejtohen drejt ‘aeroporteve më pak të zënë’ rreth Londrës. Helikopterët gjithashtu janë ndaluar ‘për shkak të numrit të fluturimeve që operojnë në këtë kohë’. Pas funeralit, arkivoli i Mbretëreshës do të dërgohet në Kapelën e Shën Gjergjit në Kështjellën Windsor për një shërbim të përkushtuar në televizion. Më vonë në mbrëmje, do të ketë një shërbim privat internimi me anëtarë të lartë të familjes mbretërore. Vendi i fundit i prehjes së Mbretëreshës do të jetë kapela përkujtimore e Mbretit George VI, një aneks i kishës kryesore, ku u varrosën nëna dhe babai i saj, së bashku me hirin e motrës së saj, Princeshës Margaret. Arkivoli i Filipit do të zhvendoset nga Kasaforta Mbretërore në kapelën përkujtimore për t’u bashkuar me atë të Mbretëreshës.

I pyetur nëse kishte hapësirë ??për ish-krerë shtetesh si zoti Trump, zëdhënësi zyrtar i kryeministrit tha se “hapësira do të jetë e kufizuar”. Funerali do të mbahet në Westminster Abbey në orën 11:00 të së hënës, e cila gjithashtu është caktuar një festë bankare. Liderët që kanë konfirmuar tashmë pjesëmarrjen e tyre përfshijnë kryeministrat e Kanadasë, Australisë dhe Zelandës së Re, si dhe krerët e shteteve të Japonisë dhe Koresë së Jugut. Ish-udhëheqësi i konservatorëve, Lordi Hague tha ‘natyrisht’ se do të ketë diplomaci në funeralin e mbretëreshës. Dje kryeministri irlandez Micheal Martin konfirmoi se do të udhëtojë për të marrë pjesë në funeralin e Mbretëreshës, si dhe një shërbim përkujtimor për Mbretëreshën në Belfast sot.

Familjet mbretërore evropiane pritet të jenë të pranishme, duke përfshirë mbretin e Spanjës Felipe dhe gruan e tij, Mbretëreshën Letizia. Perandori Naruhito, udhëheqësi i Japonisë i arsimuar në Oksford, pritet të bëjë udhëtimin në MB, pavarësisht se zakonisht nuk merr pjesë në funeralet. Presidenti Yoon i Koresë së Jugut, Presidenti Steinmeier i Gjermanisë, Presidenti Bolsonaro, lideri i krahut të djathtë të Brazilit dhe Ursula von der Leyen, presidentja e Komisionit Evropian, kanë konfirmuar gjithashtu pjesëmarrjen e tyre. Të pranishmit e tjerë të mundshëm do të përfshijnë presidentin Macron të Francës dhe presidentin Erdogan të Turqisë. Anëtarët mbretërorë evropianë kanë konfirmuar pjesëmarrjen e tyre në funeralin e Mbretëreshës të hënën. Mbreti Willem-Alexander dhe Mbretëresha Maxima e Holandës , Mbreti Felipe dhe Mbretëresha Letizia e Spanjës dhe Mbreti Philippe dhe Mbretëresha Mathilde e Belgjikës do të jenë në mesin e 2 mijë vajtuesve që priten në Westminster Abbey. Sipas blogerit mbretëror Gert’s Royals, priten edhe përfaqësues nga familjet mbretërore suedeze, daneze dhe monegaske. Ndryshe nga funerali i Dukës së Edinburgut në vitin 2021, i cili ishte i kufizuar në vetëm 30 persona ka mundësi që kapaciteti prej 2 mijë banorësh i Westminster Abbey do të plotësohet deri në fund për nder të monarkut më jetëgjatë të Britanisë.

Kongregacioni i funeralit do të drejtohet nga Mbreti i ri Charles III dhe Queen Consort Camilla, ndërsa William, Princi i Uellsit dhe Catherine, Princesha e Uellsit, do të ndjekin nga afër. Tre fëmijët e tjerë të Mbretëreshës, Princesha Anne dhe bashkëshorti i saj Zëvendës Admirali Sir Timothy Laurence, Princi Andrew dhe Princesha Edward dhe gruaja e tij Sophie, kontesha e Wessex, do të jenë gjithashtu në mesin e vajtuesve kryesorë. Pritet që të jenë të pranishëm të tetë nipërit e mbretëreshës, duke përfshirë Princin Harry dhe gruan e tij Meghan, Duka dhe Dukesha e Sussex, Peter Phillips, Zara Tindall dhe burri i saj Mike Tindall, Princesha Beatrice dhe burri i saj Edoardo Mapelli Mozzi, Princesha Eugenie dhe bashkëshorti i saj Jack Brooksbank, Lady Louise Windsor dhe James, Viscount Severn. Nipi i Mbretëreshës Lord Snowdon dhe mbesa Lady Sarah Chatto dhe burri i saj Daniel Chatto gjithashtu pritet të jenë atje.

Monarkë të tjerë që mund të jenë të pranishëm në funeralin e Mbretëreshës përfshijnë Mbretin Carl XVI Gustaf dhe Mbretëreshën Silvia të Suedisë, Mbreti Harald V dhe Mbretëresha Sonja e Norvegjisë, Duka i Madh Henri dhe Dukesha e Madhe Maria Theresa e Luksemburgut, dhe Princi Albert II dhe Princesha Charlene e Monako. Të ftuar të tjerë të mundshëm janë ish-mbreti Konstandini II dhe Mbretëresha Anne-Marie e Greqisë e cila u rrëzua në vitin 1973. Konfirmimi i mbretërve të huaj në funeralin e Mbretëreshës vjen menjëherë pasi ata i bënë homazhe monarkut në internet. Pas vdekjes së saj, Mbreti Felipe VI dhe Mbretëresha Letizia e Spanjës i bënë homazhe të afërmit të tyre të largët me një deklaratë të përzemërt. Familja mbretërore spanjolle u bëri jehonë ndjenjave të mbretërve holandezë dhe suedeze në lavdërimin e ndjenjës së detyrës së Mbretëreshës ndaj vendit të saj gjatë mbretërimit të saj historik 70-vjeçar. Duke postuar një letër drejtuar mbretit Charles III në llogarinë në Twitter të Casa Real, Mbreti Felipe tha se do t’i mungonte shumë tezes Lilibet, një figurë që ai e mbante afër.

/e.d