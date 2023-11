Ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Albana Koçiu vizitoi në orët e vona të mbrëmjes në Maternitetin “Koço Gliozheni”, foshnjën e gjetur sot të braktisur në një bodrum në zonën e Yzberishtit.

Ministrja u informua nga mjekët e spitalit lidhur me gjendjen shëndetësore të fëmijës.

Ekipi i maternitetit po bën përpjekjet maksimale, por sipas tyre gjendja e vogëlushit ende paraqitet e rëndë.

Foshnja i përket gjinisë mashkull dhe u dërgua në spital në gjendje të mjaft të rënduar dhe të dëmtuar.

Pasi u reanimua intesivisht dhe u intubua dhe me masazh kardiak, shfaqi shenja jete, por reagime të dobëta. Megjithatë, mbetet në gjendje tepër të rëndë, i lidhur me aparatin e ventilimit me parametra maksimalë.

/a.d