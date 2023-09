Pogradeci vitin e ardhshëm do të mirëpresë për herë të parë në vendin tonë kampionatin botëror të Formula një në ujë, i njohur ndryshe si F1H2O.

Nga data 1 deri më 7 Korrik do të organizohen garat e motorave të ujit dhe skafeve në liqenin e Pogradecit.

Përfaqësues të lartë të kampionatit botëror ishin në Pogradec për të firmosur kontratën e bashkëpunimit me kryetarin e bashkisë.

Përfaqësuesi i Formula 1 në ujë në Shqipëri, Kris Spaho e konsideroi një ngjarje të madhe sportive por edhe turistike për vendin tonë.

Kryetari bashkisë Pogradec, Ilir Xhakolli tha se do të bëjnë gjithçka duhet për të plotësuar gjithë kushtet e organizimit të një gare me nivel botëror.

Pjesëmarrës në garë dhe stafe do të jenë më shumë se 600 persona. Në 7 ditët e garave do të jenë pjesëmarrës pilotët më të mirë të 43 ekipeve të njohura nga shumë vende të botës, të cilët do të garojnë në dy disiplina, atë të skafeve dhe motorëve të ujit.

Më parë gara të tilla janë zhvilluar në disa vende të botës, si Itali, Britani apo dhe Abu Dabi.

